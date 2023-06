Violeta Mangriñán ha sufrido las consecuencias de publicar un tuit criticando al padre de su hija. Y es que, al poco de escribirlo, el mensaje se hizo viral, convirtiéndose en el motivo de cientos de rumores de una posible crisis sentimental.

"Con qué poquito una mujer es mala madre y con qué poquito un hombre es buen padre", escribía en su perfil. Aunque al poco se vio obligada a desmentir la crisis entre ellos: "La gente, lejos de pensar que sea una crítica a la sociedad, que siempre critica y pone en entredicho a la mujer y nunca al hombre, ha preferido atribuirme una crisis sentimental con Fabio y dar a entender que ese tuit era una crítica hacia él".

Por ello, desde Europa Press han podido hablar con la valenciana para dejar claro lo que opina de los rumores. Así, de manera tajante, la influencer ha asegurado que ella y Fabio se "complementan genial": "Yo tengo un carácter un poco más fuerte, soy un poco más impulsiva, me gusta tenerlo todo muy organizado y Fabio es el pasotismo hecho persona".

Del mismo modo, ha querido destacar que, aunque haya ocasiones en las que esas diferencias puedan llegar a desquiciarla, lo cierto es que no se imagina cómo sería su vida y ambos tuvieran el mismo comportamiento: "Mi madre me dice que, si fuésemos iguales, no podríamos estar juntos, entonces creo que eso que nos hace tan distintos, también es lo que no une".

"Lo amo con sus defectos y sus virtudes. Me sacan cada mes una crisis nueva, llevan sacándome crisis, no sé cuánto tiempo. Tenemos peleas como todas las parejas, discusiones que nos duran máximo cuatro horas y no nos acostamos sin haber hecho las paces, y de momento con todo el trabajo que tenemos y siendo padres recientes, bastante bien lo llevamos, la verdad. No me puedo quejar de nada", ha querido aclarar la joven.

Durante la charla también ha tenido la oportunidad de hablar de su maternidad. Ambos padres no dejan de trabajar constantemente, por lo que dependen mucho de sus padres. Ahora, tras ocho meses, se sienten mucho más seguros, aunque "siguen aprendiendo" y "cada día lo hacen mejor".