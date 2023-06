Diversidad LGBTI: las empresas son claves para la visibilidad

EN COLABORACIÓN CON CEPSA

Pasamos muchas horas de la semana trabajando y, por ese motivo, es importante garantizar que todo el mundo se sienta cómodo y sin miedo a mostrarse como es. Es fundamental que las empresas establezcan compromisos, principios y un marco de actuación para garantizar la igualdad de oportunidades, la diversidad de las plantillas y la no discriminación.

Para conseguir que la diversidad sea real también es muy relevante la implicación de los trabajadores. Si alguien tiene claro este concepto ese es Alonso Jiménez, Medioambiente corporativo HSEQ y miembro de Equal, la red de empleados de Cepsa que impulsa la visibilidad y el trato justo del colectivo LGBTI en la compañía.

Dar por hecho que todo el mundo es heterosexual, ¿es algo que se va a acabar? ¿Cuál es tu experiencia con esto?Yo creo que las personas del colectivo que hemos salido del armario una vez, decimos que ya nos pasamos la vida saliendo del armario, porque cada vez que te cambias de ciudad, de casa, de trabajo o de departamento, conoces personas nuevas y al final tienes que, de alguna manera, volver a hablar de tu orientación sexual. Creo que el problema de presuponer que todo el mundo es heterosexual es que al hacerlo lo que estamos haciendo realmente es dar por hecho que el resto de las preferencias sexuales no son válidas. Y eso no es justo.

Si pensamos en el ámbito empresarial y en todo lo que todavía tenemos que hacer, ¿cuáles serían las dos o tres grandes palancas principales que tenemos que mover para la comunidad LGBTI?Cuando pienso en esas empresas que quieren adaptarse a este entorno y a ese mundo que cambia tan rápido veo que ponen mucho esfuerzo y mucho énfasis en la formación y en el aprendizaje. Por ejemplo, en Cepsa estamos aprendiendo sobre la transición energética, aprendemos sobre digitalización, aprendemos sobre sostenibilidad. El colectivo LGBTI es muy complejo, incluye no solo la orientación sexual, sino la identidad de género y la expresión de género. Son tres dimensiones que combinadas entre sí dan lugar a muchísimas realidades. Cada uno de nosotros no dejamos de ser una realidad. Yo entiendo que es muy difícil entenderlo. A mí, incluso siendo del colectivo, a veces hay realidades que desconozco. ¿Por qué no poner énfasis las empresas en formar a sus empleados para que aprendan a conocer todo ese abanico de realidades que existen en sus plantillas, en sus familiares, en los sitios donde trabajamos…? Parte de la intolerancia nace muchas veces del desconocimiento, de no conocer esas realidades.