Shakira: "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la ilusión..."

La cantante Shakira está en la lista de Los 50 más bellos de 2023, elegidos por la edición española de la revista People en Español. Con este grato motivo, la artista colombiana, que ha vivido uno de sus peores años tras su ruptura con el futbolista Piqué, ha dado una entrevista en la que hace un repaso a este año y también a su vida.

De su relación y final con Piqué habla utilizando metáforas y sensaciones, aunque no lo cita en ningún momento. "He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión", reflexiona. "Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor".

Dice no haberse querido lo suficiente, aunque ahora está en el proceso de conocerse más. "No niego que muchas veces me cuestiono, como lo hacemos todos, si somos merecedores del amor, hasta que aprendemos a amar, a aceptarnos como somos, y dejamos de creer que solo valemos si alguien nos lo demuestra, y empezamos a trabajar en realmente creerlo. Pero hay de todo un poco".

"Hay días en que me siento fuerte, hay días en que me siento que he vivido tantas cosas duras, que puedo enfrentarme a lo que sea. Toda mi vida permanecía asustada de enfrentarme a las cosas que me ha tocado enfrentar al final, y las he sobrevivido. Pensé que no podría, sin embargo, la resiliencia del ser humano es inagotable, y más la de las mujeres. Porque ahora entiendo, más que nunca, lo que es ser mujer, lo he vivido en carne propia, y puedo comprender el significado de ser mujer en todo el sentido de la palabra. Me siento mujer hasta la médula de los huesos. Y eso significa también ser frágil y vulnerable a ratos. Pero también, exactamente lo contrario".

A mediados del 2022, tras doce años de amor, la cantante anunció su separación de Gerard Piqué —el padre de sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8. En medio de su ruptura, el padre de la cantante tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa en Barcelona. "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda Shakira en la revista. "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada (se refiere al nuevo noviazgo de Piqué con Clara Chía) mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado".

"Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo", dice de su progenitor, William Mebarak. Y este amor ha sido más que correspondido en la vida de la cantante. "Mi papá fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente".

Afortunadamente, estos días grises están en el pasado y padre e hija —al lado de la madre de Shakira, Nidia Ripoll— pudieron celebrar los 91 abriles del patriarca de la familia en septiembre del 2022. "Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza", añade Shakira. "Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo".

Sus padres "han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir", agrega, "pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir".

Sobre los niños, con los que vive en Miami, la cantante es rotunda: "Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías". Y su sueño para ellos es "ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres pero de bien".

A ellos dedica su tema Acróstico, cuyas estrofas empiezan con las iniciales de sus nombres y a los que dedica un mensaje de amor infinito y también de desamor, el de su padre hacia ella, para quien les pide el perdón.

La música ha sido, junto a sus hijos, su flotador. No solo se ha cobijado en ella, sino que sus éxitos en estos momentos están siendo incuestionables. Con el tema en el que resume su venganza contra Piqué, Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, producido por Bizarrap, ha conseguido 500 millones de reproducciones en Spotify.

"La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles". Y añade: "Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo".

Shakira centra ahora sus esfuerzos en adaptarse a su nueva vida en Miami, en ofrecer un hogar de verdad y estabilidad a sus hijos y en reconstruirse. "Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido".