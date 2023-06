Tu horóscopo diario: domingo 25 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 25 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a tener uno de esos típicos días de gran actividad y ajetreo, pero que, sin embargo, al final del mismo te acabas dando cuenta de que en realidad no has hecho nada relevante, y te quedas con una desagradable sensación de esterilidad. No se trata de un mal día, pero las cosas no saldrán en el sentido que tú esperabas.

Tauro

Trata de olvidarte de los problemas o preocupaciones cotidianos, y en los momentos de agobio piensa que en este momento tienes en tu signo al mejor de los planetas, Júpiter, y todos esos problemas que tanto te preocupan o incomodan se acabarán, finalmente, resolviendo. Hoy mejor preocúpate por pasar un día feliz.

Géminis

Hoy acabarás teniendo un buen día, y digo "acabarás" porque al principio no lo será. La mañana va a ser algo conflictiva, con algunas tensiones o desacuerdos con tu pareja o seres queridos, pero todo mejorará considerablemente a partir del mediodía en adelante. Tendrás alegrías inesperadas en el terreno sentimental.

Cáncer

El fin de semana quizás no termine muy bien para ti. Hoy los astros no van a estar en armonía y de algún pequeño problema podrías terminar haciendo un mundo y finalmente acabarías sintiéndote bastante mal. Tú esperas una cosa y al final suceden otras muy distintas, y es algo que hoy te lo podrías tomar bastante mal.

Leo

Hoy los astros no se encontrarán en armonía y, sin embargo, tú serás de los pocos que podrás gozar de un día muy agradable y feliz, incluso te llegarán ayudas que no esperas, y los cambios o imprevistos que se produzcan te acabarán favoreciendo de una forma directa o indirecta. Felicidad en el amor y la vida familiar.

Virgo

El destino te traerá hoy un día feliz o por lo menos muy agradable. Tendrás la posibilidad de poder relajarte y olvidarte de una vez de todos esos problemas laborales que no te dejan, a veces, ni dormir. No te hagas grandes ilusiones sobre lo que podría pasar o si esa felicidad perdurará, solo entrégate a ese buen momento.

Libra

Ten cuidado con los desencuentros y las peleas familiares, por lo menos hoy, ya que los cielos estarán un poco revueltos, y una cosa que comenzará como un pequeño conflicto podría convertirse al final en una verdadera crisis. Y si alguien intenta buscar pelea contigo lo mejor es que temples los ánimos y te des media vuelta.

Escorpio

Vas a tener un día un poco tenso, incluso quizás conflictivo. Las cosas no van a ir como las tenías planeadas y eso no te lo vas a tomar nada bien. Sin embargo, hoy no debes buscar guerras o enfrentamientos porque además las perderías. A veces parece que el destino nos quiere hacer la guerra, pero solo se trata de un mal día.

Sagitario

Solo alguien como tú puedes tener un conflicto o un desengaño sentimental y, sin embargo, tomártelo bien y seguir adelante para al final terminar pasándote un día agradable e incluso feliz. Tu optimismo natural te empuja siempre a pensar que para todo hay una solución y si se cierra un camino con seguridad se abre otro.

Capricornio

Hoy los planetas no estarán muy armónicos y en consecuencia tú vas a ver gigantes cuando tan solo deberías ver molinos de viento. Hay riesgo de tensiones, desencuentros o incluso choques con tu pareja o aquellas personas con quienes convives. En realidad tan solo va a suceder algo que tú estabas esperando que pasara.

Acuario

Quizás seas tu el signo más favorecido en el día de hoy porque el destino te va a dar una sorpresa relacionada con el amor. O regresa a tu vida alguien que quisiste mucho en el pasado o vas a iniciar un romance que te podría traer esa felicidad que has esperado siempre. Será un magnífico día para los asuntos del corazón.

Piscis

Ten cuidado con los gastos y con el dinero en general, porque aunque tú no lo busques o no lo pretendas hoy se te podrían disparar, o incluso podrían sufrir alguna estafa o algún robo. Lo importante es que prestes atención al dinero y a tus bienes o te vas a llevar una sorpresa bastante desagradable que debes evitar.