Anna Ferrer prepara con su madre, Paz Padilla, una nueva colección de baño y, por primera vez, de moda urbana

La influencer Anna Ferrer está a punto de sacar lo nuevo de su marca, No ni ná, que tiene junto a su madre, la popular Paz Padilla: "Tenemos muchas novedades en la marca. Aún no se han revelado todas, pero estoy realmente emocionada porque es la primera vez que lanzamos una colección no solo para la playa, sino también ropa para el día a día y la ciudad. Es una nueva aventura".

Anna, que se ha hecho un importante hueco en el mundo de la moda y de las tendencias, asistió a la presentación el centro cultural Daoiz y Velarde de Madrid, de una marca amiga que admira mucho, Redondo Brand del diseñador Jorge Redondo. Allí habló de sus propios proyectos y de la fluida relación que mantiene con su madre.

"Mi madre y yo nos entendemos genial, llevamos cuatro años trabajando juntas, así que ya tenemos la dinámica perfecta. Somos un buen equipo", afirma la joven, hija del primer marido de Paz, Albert Ferrer.

Anna no ha pasado por alto la importancia de abordar temas como la ansiedad y el estrés, los cuales no considera tabú y de los que habla abiertamente en sus redes sociales. Anna reconoce que tiene la oportunidad de llegar a muchas personas y ayudarlas con su mensaje: "Creo que tengo la posibilidad de llegar a mucha gente y a veces también es importante transmitir un mensaje más allá de la moda, que me encanta y todo eso".

Además, también pasará unos días de vacaciones y relax con su nuevo chico, Mario Cristóbal, diseñador de producto, una profesión que encaja perfectamente para la promoción de la marca de Anna y su madre, No ni ná.