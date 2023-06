Chelo García-Cortés pone en valor el Orgullo LGTBI: "Quiero que la gente joven no tenga miedo, que sea valiente, aunque no es fácil"

La presencia de Chelo García-Cortés en televisión, que ha acaparado horas y horas en las tardes de Telecinco gracias a Sálvame, la ha hecho no solo ser una figura importante en la prensa del corazón, sino también un símbolo de visibilidad para el colectivo LGTBI, pues siempre ha proclamado a los cuatro vientos su bisexualidad. Por ello, muchos son los que la consideran un icono y ella hace lo que está en su mano por la igualdad.

Así lo ha dejado claro en sus múltiples entrevistas y, recientemente, en la charla que tuvo con Outdoor en la que puso en valor la celebración del Orgullo.

"Desde el momento en el que seguimos hablando del Orgullo es que sí es necesario. A mí me gustaría que no tuviéramos que hacer ninguna celebración especial porque la gente normalizara la vida de cada uno", puso en valor. "Estoy muy preocupada con la situación de ahora. Tenemos que ver qué hacemos no solo con el Orgullo, sino con las libertades de las personas".

"Nunca he participado en el Día del Orgullo, nunca he ido en una carroza en el desfile, pero si hasta ahora no he dado mucho la cara, creo que a partir de ahora la daré más", defendió. "Ahora iría sin pensarlo para apoyar. Hay que luchar por el colectivo".

Ante la pregunta de si tiene miedo de lo que pueda venir ahora, la periodista contestó que sí lo tiene. "No quiero que la gente joven lo tenga, que sea valiente, pero no es fácil. No es fácil hablar con tus padres, no es fácil que en el colegio te acepten, no es fácil que nazcas mujer y te des cuenta de que eres un hombre".

"No me gustan (las etiquetas), como tampoco la palabra lesbiana. Nunca me ha gustado, pero se tiene que decir. ¿Por qué? Pues porque la sociedad tiene que adaptarse. Hay que darle naturalidad. Eso es algo en lo que yo he cambiado", comentó al citado medio. "Ahora no es que me sienta influyente, pero creo que mi labor está enfocada más a la gente joven porque al parecer ser soy un icono LGTBI".

"Ellos son los que me preocupan y hay que ayudarles y por eso hablo de ello con total libertad. Es un tema de educación. Hay que enseñar en las escuelas a que las cosas son como son", pidió Chelo García-Cortés.