Emilio, el hijo de Fani Carbajo, habla sobre su relación con Christofer Guzmán: "Me ha usado"

Emilio, el hijo de Fani Carbajo, cada vez está más alejado de Christofer Guzmán, a quien consideraba como un padre para él. El adolescente de 15 años ha asegurado que ya no tiene relación con él debido a su mala actitud.

Como así ha explicado en el último vídeo de la cuenta de MTMAD de su madre, ya no reconoce al concursante de La isla de las tentaciones, y se comporta como su fuese "otra persona". Esta nueva forma de pensar de Emilio poco tiene que ver con antaño, cuando no dudaba en defender la relación de su madre y aseguraba que no iba a cambiar nada tras la ruptura.

Sin embargo, ahora el joven ha confesado que se siente muy decepcionado y que Chistofer le "ha usado", por lo que ha puesto punto y final a la relación que les unía a ambos. Emilio siempre había intentado mantener un perfil bajo ante la fama de su madre, pero en esta ocasión o ha podido evitar querer dar su opinión sobre los hechos.

Por eso, ha pasado de casi venerar al que fuera novio de su madre, a no querer saber nada de él. Y es que, está completamente en contra del comportamiento que el televisivo está teniendo con su madre y no logra entender cómo ha cambiado tan drásticamente de opinión intentando, como así asegura el joven "ser alguien que no es".

Desde sus salidas nocturnas, sus viajes y sus fiestas acompañado de mujeres, Christofer ha convertido recientemente sus redes sociales en el escaparate perfecto de lo mucho que disfruta de su soltería. Aunque para Emilio todo se trata de "pura fachada", y niega que haya posibilidades de una reconciliación.