Megan Maxwell: "Me rechazaban mis novelas porque las mujeres que describía tenían demasiado carácter"

María del Carmen Rodríguez del Álamo dejó de serlo hace ya mucho tiempo, si es que en algún momento lo ha sido. Megan Maxwell la ha engullido por completo: "Mi madre es española, mi padre americano y yo soy alemana. El nombre de Megan es muy importante para mí... Si me llamas Carmen por la calle es que ni me vuelvo".

No son pocos los que la llaman por la calle. Se convirtió en la escritora que más ha vendido en España y Sudamérica, la han llegado a recibir en aeropuertos cientos de fans como si fuera una cantante, incluso la apodan la Justin Bieber de la novela romántica.

"Cuando empecé a escribir, lo hacía para mi familia, para mis amigos. En la vida me hubiera imaginado que me iba a dedicar a ello y que iba a vender tantísimos libros", recuerda. Por eso, y por el tesón y el trabajo que hay detrás, publica tres novelas al año. "La suerte es muy relativa, lo que hay es mucho trabajo: 12 años recibiendo noes, escribía al mismo tiempo que trabajaba, mis niños eran pequeños…".

Megan Maxwell 26 de febrero de 1965, Núremberg, Alemania

Vive en una casa rodeada de animales, de los suyos, los mismos que la animaron y empujaron a dar el salto. "Me tomé lo de escribir como algo que hacía para mí porque me gustaba, y fueron mis amigos y mi familia los que me dijeron que lo mandase a editoriales", asegura.

En unos tiempos en los que la comprensión lectora de los más jóvenes ha disminuido, como dicen los últimos estudios, lo que ella consigue es casi una heroicidad. "Un libro lo que te tiene que hacer es hacerte soñar, imaginar, desconectar, pasártelo bien, vivir otras vidas diferentes a las tuyas. Si no le das al lector eso que quiere, difícilmente va a repetir".

Es clara, directa hablando, como su literatura, por cierto, una literatura muy criticada por una parte del sector: "Yo he sentido la crítica siempre, lo que yo escribo por ser novela romántica, erótica o medieval… siempre es considerada de segunda porque es un estilo de literatura para mujeres y encima escrito por una mujer, y ya sabes que a las mujeres nos cuesta el doble todo".

Por eso sus seguidoras, y ella misma, se hacen llamar guerreras, lo de luchar está desde siempre en su ADN. "Cuando yo mandaba mis novelas a las editoriales, me las rechazaban porque me decían que las mujeres que yo creaba en mis novelas tenían demasiado carácter y se lo tenía que rebajar… Si lo hiciese, no sería lo que yo quiero, porque la primera que tiene carácter soy yo", recuerda. "Estoy orgullosamente criada por una madre soltera, desde pequeña estoy acostumbrada a luchar las cosas".

Novelas de mujeres empoderadas que, hoy día, también leen muchos hombres. "Cuando empecé a publicar novelas eróticas, había muchas mujeres que en mis redes sociales me decían que les gustaban, pero los hombres me lo decían en privado y no lo colgaban en público porque sus amigos iban a verlo", relata Megan Maxwell. Afortunadamente, asegura que esto, poco a poco, está cambiando, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

"Yo hablo con normalidad y, cuando las personas me leen, entienden que el sexo se puede disfrutar de muchas maneras. Y, si estás sola, te tiene que importar tres pepinos lo que digan los demás, porque cada uno vive su vida", reclama. Ella lo ha hecho, una vida llena de historias de mujeres fuertes, luchadoras, que no aceptan un no por respuesta, empezando por ella misma.