Trias defiende un acuerdo con ERC y PSC para gobernar "con fuerza" en Barcelona

El ganador de las elecciones municipales en Barcelona y candidato de Juntos a la alcaldía, Xavier Trias, defiende un acuerdo de gobierno con ERC y PSC que les permita gobernar "con fuerza" en la ciudad.

"Barcelona necesita un cambio importante y esto es lo que tenemos que intentar hacer entre todos", ha asegurado en una entrevista en la SER Cataluña. De momento, ha explicado, las conversaciones con ERC son "muy positivas" y hay "buena sintonía".

Además, cree que los republicanos "no están" para hacer un tripartito de izquierdas: "(ERC) Tiene una actitud muy positiva hacia nosotros". Trias ha añadido que con los socialistas tienen conversaciones pendientes y las harán una vez se hayan revisado las actas electorales y hecho el recuento definitivo de votos.

Descarta el apoyo del PP

En todo caso, ha señalado que por ahora están hablando de posibilidades de cara a la investidura y que será después cuando hable de la formación de gobierno. "Puede ser que ya busquemos acuerdos pero el primer punto es ponernos de acuerdo en la investidura", ha concluido.

El candidato también ha descartado un hipotético apoyo del PP. "Desde el primer día me dijeron que no me apoyarán", ha indicado sobre los populares. A la vez, no cree que el PP esté tampoco por hacer "según qué operaciones extrañas".