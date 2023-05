Aragonès inicia contactos con comunes, CUP y Junts para explorar la unidad catalana frente al PP y Vox: "No pasarán"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha iniciado este miércoles los contactos con representantes de En Comú Podem, la CUP y JxCat para explorar la propuesta de "frente democrático" unitario para defender Cataluña que ha lanzado este martes.

Aragonès ha hecho un llamamiento a todos los partidos soberanistas a configurar la unidad ante un futuro Gobierno de PP y Vox, que ya ha dado por hecho: "La hora es grave y hay que defender Cataluña", ha proclamado.

El presidente catalán, que anteriormente ha mantenido un encuentro con el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha empezado los contactos con la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, con quien se ha reunido durante unos 40 minutos en su despacho, donde también había miembros del equipo de Aragonès, como el jefe de la Oficina de Estrategia y Comunicación del President y del Govern, Sergi Sabrià.

Tras la reunión, fuentes de los comunes han dejado claro que no contemplan en ningún caso participar en una lista unitaria soberanista, si bien no cierran la puerta a explorar acuerdos programáticos de cara a las elecciones del 23 julio.

Para la tarde está previsto que se reúna con representantes de la CUP y de JxCat, cuya delegación estará formada por la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general, Jordi Turull, y el líder parlamentario, Albert Batet.

Un día después de proponer un "frente democrático" unitario para defender Cataluña, en la sesión de control en el Parlament, Aragonès ha vuelto a tender la mano a JxCat, la CUP y los comunes para configurar una alianza estratégica que haga frente a lo que puede ser un Gobierno "de la derecha y la ultraderecha" en España tras las elecciones del 23 de julio.

Aragonès se ha mostrado abierto a "discutir fórmulas" con el conjunto de partidos independentistas y soberanistas para explorar una candidatura unitaria para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Durante el pleno, Batet ha reclamado "unidad sin reproches" para hacer "un frente independentista" el 23J, aunque ha advertido de que no será "creíble" si llega "por los resultados electorales de su partido", en alusión a las municipales.

Desde la CUP, la diputada Eulàlia Reguant ha reprochado a Aragonès que haga una propuesta "a golpe de papeleta" fruto de los malos resultados de ERC en las elecciones, y le ha reclamado un cambio de rumbo en la legislatura.

Quien ha dado portazo al frente democrático de Aragonès ha sido Albiach, que ha advertido de que con JxCat no irán "ni a la vuelta de la esquina" porque Cataluña necesita ir "no con los que votan en contra de regular los alquileres", en alusión a Junts.

Junqueras rechaza la lista unitaria porque es un "proyecto del pasado"



El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado recurrir a propuestas "del pasado" para el frente común que ha propuesto el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ante un posible gobierno de PP y Vox y ha defendido que se concreten en acuerdos de programa sobre lengua, cultura, infraestructuras y derechos.

"No compartimos propuestas que creemos que forman parte del pasado y han demostrado unos límites evidentes a lo largo del pasado. Y no queremos compartir propuestas que tienen un objetivo puramente táctico en contra de la Presidencia de la Generalitat", ha dicho en rueda de prensa este miércoles desde el Parlament, tras reunirse con Aragonès.

Para Junqueras, el frente común pasa por priorizar pactos con fuerzas independentistas en las instituciones supramunicipales y municipales y por mostrar "respeto" al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a la institución que representa.

Según ha explicado, uno de esos pactos sería sobre renovar la Presidencia del Parlament, que ocupa la presidenta suspendida Laura Borràs (Junts), y que el republicano ha defendido que siga recayendo en alguien de Junts.

También ha sostenido que el PSC está "orgullosamente lejos" de la defensa de la autodeterminación en la que cree que debe basarse este frente común, razón por la que, a su juicio, los socialistas deberían quedar fuera de esta iniciativa.

Illa dice que se le hace difícil pensar en un frente común "al margen" del PSC



Precisamente el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho este miércoles al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se le hace difícil pensar en un frente común contra un gobierno PP-Vox después de las elecciones generales del 23 de julio "al margen del primer partido en Cataluña".

En la sesión de control en el Parlament, ha criticado que el presidente catalán "dé por hecho" el resultado de las generales, y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado las elecciones para ganarlas y como lección de comportamiento democrático.

"Cataluña no necesita frentes, Cataluña necesita un buen gobierno, ideas claras y convicciones firmas para prosperar y avanzar", ha sostenido Illa, que ha pedido al Govern que gobierne y que su acción no se supedite al calendario electoral

En su intervención, Aragonès ha declinado que su propuesta signifique que da por ganadores a PP y a Vox: "No me encontrará aquí".

"No sé quién da el partido por perdido de entrada. Yo no. A mi no me encontrará aquí. Porque quien convoca elecciones anticipadamente y ya da por ganadores a los otros y llama a una reacción no soy yo, es el presidente del Gobierno español", ha expresado Aragonès.