A los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, en los que el PP salió muy beneficiado, le siguió el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las generales al 23 de julio, algo que sorprendió a los españoles. Y también a Àngels Barceló, quien reaccionó en directo en Hoy por hoy y se hizo viral al representar a todo el país. Y ahora ha opinado sobre este momento que la ha convertido en un meme.

Al saber que, tras las votaciones del pasado domingo, habría otras elecciones en menos de dos meses, la periodista de La Ser tuvo una reacción muy sincera: se echó hacia atrás, levantó los brazos e hizo un evidente gesto de hastío. Y su sincera actitud no tardó en difundirse en Twitter, con memes, gifs y vídeos, porque sentían que representaba a todos los españoles.

Este martes, la barcelonesa ha vuelto a ponerse al frente de su programa y ha sido inevitable comentar lo que sucedió el lunes, no solo la comparecencia del presidente del Gobierno, sino lo que esto provocó en ella.

"Nos estamos organizando", ha comentado Àngels Barceló. "Los cuadrantes del verano ya están rehechos. Muchísimas gracias desde aquí, presidente", ha añadido su compañero José Luis Sastre.

La reacción viral de Àngels Barceló La reacción viral de Àngels Barceló

"Pedro Sánchez no sabe lo difícil que es cuadrar las vacaciones cuando hay un equipo de gente trabajando. Eso pasa en esta empresa y en todas", ha explicado la locutora de radio. "Esto es un trabajo que requiere un esfuerzo importante. Yo sé que organizar una campaña electoral es complicado, que gobernar un país es complicado. Pero hacer el cuadrante... Esto es muy complicado".

Aun así, el equipo del programa y la propia presentadora aseguró que ya estaba todo organizado. "Ayer representaste a un país", le ha dicho Sastre. "Representé a un país y a una profesión completa. A todos aquellos que acabamos de terminar una campaña electoral", ha apostillado ella.

"Que los oyentes sepan que anoche José Luis Sastre y yo no habíamos dormido", ha añadido. "Era como 'no puede ser, esto no nos puede estar pasando'".

Además, Àngels Barceló, acompañada de sus colaboradores, también ha hablado de su viralidad, pues le llegaron multitud de memes que usaban su vídeo. Según ha dicho la periodista, su favorito era uno en el que usaban su gesto como reacción a "pedir una tapa de caracoles en un bar de Sevilla" y que no queden. "Me representa, es que por eso me gustó tanto", ha argumentado la catalana.