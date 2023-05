Javier Bardem confiesa cómo se declaró a Penélope Cruz: "Oye, por cierto, que me gustas"

Javier Bardem ha hecho este jueves un repaso de su carrera durante la promoción de su nueva película y, entre anécdotas, ha explicado el momento en el que conoció a Penélope Cruz y cómo le declaró su amor.

Según las declaraciones de Bardem durante el programa 'Hoy por Hoy' en Cadena Ser, el director Bigas Luna hace 32 años ya predijo que eran "los mejores actores del mundo" y que estaba seguro de que acabarían juntos. "Nuestra hija se llama Luna por muchas cosas, pero también como homenaje a Bigas", ha explicado Bardem.

Durante el programa, Bardem ha confesado que ya durante la grabación de Jamón, Jamón se fijó en Penélope: "Yo pensaba, a esta le voy a seguir yo el rastro". Después de la grabación en la que coincidió con la que sería su futura mujer, pasó mucho tiempo hasta que lograron verse de nuevo.

Sería Woody Allen, de la mano de Vicky, Cristina, Barcelona, el que les volvería a unir en rodaje. Barden fue enamorándose de ella según pasaban los días, sin atreverse a dar el paso. "Pensaba, ay que no le he dicho nada, y el último día ya le dije, oye, por cierto, que me gustas y ella, según ha contado, pensó "¡ya era hora!"", ha relatado Bardem en Cadena Ser.

Después de relatar los inicios de su historia de amor con Penélope Cruz, Bardem ha recordado también sus primeras apariciones en pantalla, en la serie El Pícaro o el origen de su interés por el cine infantil, que ahora le ha llevado a interpretar el papel del rey Tritón en la nueva película La sirenita.