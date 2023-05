Rosalía cuenta cómo Rauw Alejandro le pidió matrimonio: "No me podía creer que me fuera a dar un anillo, me puse a llorar"

Todo el mundo sabe que están comprometidos, pues lo anunciaron en Beso, videoclip de una de sus canciones juntos. Sin embargo, Rosalía y Rauw Alejandro han compartido ahora cómo fue la pedida de mano, un momento que hizo llorar a la cantante.

"Fue de la manera más bonita que me pude haber imaginado. En la azotea de la casa de la abuela de Rauw", relata la cantante catalana en una entrevista exclusiva en GQ. "Empezaron fuegos artificiales, se veía todo Puerto Rico y yo no me lo esperaba".

"Rauw me dijo 'ven, te quiero enseñar un sitio'. Y yo le seguí de lo más inocente, y de golpe empezó a buscar algo…", continúa contando. "Yo pensaba '¿qué está buscando?'. Se arrodilló, creo… estaba nerviosa, no me acuerdo de los detalles".

"Yo solo pensaba 'no me lo puedo creer, no será que me va a dar un anillo'. Y entonces me puse a llorar", asegura la intérprete de Motomami en su entrevista con la revista.

Pero, además, Rauw Alejandro demuestra que se acuerda perfectamente de su primera cita: "Llevaba puesto un traje negro (...) Yo bebí whisky y ella agua". Y también recuerdan su primer beso, que fue en Madrid en 2019. "Antes de Nochebuena, el día 23", recuerda él, ante la sorpresa de Rosalía: "Qué memoria, te acuerdas del número y todo".