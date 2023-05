Coldplay cautiva en un Estadi Olímpic con 55.000 personas en su primera noche de cuatro en Barcelona

Coldplay ha cautivado este miércoles por la noche a 55.000 personas con una espectacular fiesta de música, color y luces en el Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de sus cuatro noches en la ciudad por su gira mundial 'Music Of The Spheres World Tour', que ha dedicado a la cantante Tina Turner y que ha contado con la actuación sorpresa de los Gipsy Kings.

El líder de la banda, el vocalista y pianista Chris Martin, ha provocado el ensordecedor grito del público al aparecer en el escenario junto al guitarrista Jonny Buckland, el bajista Guy Berryman y el batería Will Champion, cogiendo el testigo a los dos teloneros, la banda madrileña de indie-rock Hinds y el grupo escocés de pop Chvrches, que han calentado los motores desde las 19.15.

Con los primeros compases de 'Higher power' una explosión de confeti ha llenado el Estadi Olímpic y ha bañado a los asistentes, que a su vez han visito iluminarse en sus muñecas las pulseras de luces que les han entregado al entrar, y que durante todo el concierto han formado coreografías de luces de múltiples colores.

En un gran escenario con una larga pasarela hasta el medio de la pista y ante tres pantallas gigantes, Martin ha revolucionado al público con 'Adventure of a lifetime' y la épica 'Paradise', para después sentarse ante el piano para uno de sus himnos, emotiva 'The Scientist', consiguiendo que todo el recinto se aliara para cantarla.

Dedica el espectáculo a Tina Turner

"Vamos a tocar el mejor show de nuestras vidas", ha prometido en español, y sin abandonar el piano ha recordado a la cantante Tina Turner, fallecida este mismo miércoles a los 83 años, dedicándole el concierto de esta noche, que ha seguido con otro de sus himnos, 'Viva la Vida', y 'Something just like this', fruto de la colaboración con el dúo The Chainsmokers.

Cuando ha sido el turno de 'Fly on', Martin ha invitado al escenario a una joven que, según ha explicado él, le envió una carta relatando la relación especial entre su madre, enferma, y la canción, y tras interpretarla juntos la banda británica ha seguido hechizando al público con 'Charlie Brown' del álbum 'Mylo Xyloto' (2011) y 'Human Heart', de su noveno álbum y último disco, 'Music of the Spheres' (2021).

Cuatro intérpretes de signos y pista cinéticas

A lo largo de todo concierto, que en dos horas ha repasado 25 años de carrera a través de 22 canciones, cuatro intérpretes de signos -dos en catalán y dos en castellano-, ubicados en dos extremos de la pista, han ayudado a personas con problemas auditivos a seguir la actuación con más facilidad.

Otro de los aspectos destacados de la gira, que comenzó en Costa Rica en marzo de 2022, es la apuesta por la sostenibilidad, para la que se han situado dos espacios a izquierda y derecha de la pista del Estadi Olímpic convertidos en pistas baile cinéticas sobre las que el público podía bailar y contribuir así a generar energía para el show.

'Yellow, 'People of the pride', 'Clocks'

El estallido de baterías y guitarra que introducen la mágica 'Yellow' ha provocado uno de los momentos más emotivos de la noche, con un escenario y unas gradas teñidas de amarillo por las pulseras del público del Estadi Olímpic, al que Coldplay regresa siete años después de hacerlo en 2016 por la gira 'A Head Full Of Dreams'.

Con una camiseta con el mensaje 'Everyone is an alien somehwere' ('Todo el mundo es un alien en algún lugar'), Martín ha continuado por todo lo alto haciendo parada en otros grandes éxitos como 'Clocks'; 'Hymn for the weekend', colaboración con Beyoncé, y 'My universe', antes de que la noche llegara a su punto álgido con 'A sky full of starts'.

Para la ocasión, ha pedido al público que olvidaran sus móviles y cámaras porque solo eran necesarios sus "cuerpos y almas", una advertencia seguida de una gran explosión de fuegos artificiales y del parpadeo multicolor de las pulseras de un público que no ha dejado de saltar y bailar, alcanzando así uno de los momentos más apoteósicos de la noche.

Versión sorpresa de 'Proud Mary' con los Gypsi Kings

Tras desaparecer unos segundos, la banda ha subido a un segundo escenario, ubicado en el otro extremo de la pista y junto a los Gipsy Kings -Nicolás Reyes y Tonino Baliardo-, que se han sumado a la fiesta para homenajear de nuevo a Tina Turner interpretando 'Pround Mary', original de Creedence Clearwater Revival pero que popularizó la cantante.

El show ha cambiado de registro con las guitarras acústicas y las cajas de 'Bamboleo' y 'Volaré', que el público ha demostrado conocerlas coreándolas y dando palmas, y tras despedir a los Gipsy Kings, Martin se ha trasladado al escenario principal entre la marea de asistentes durante los primeros versos de la ineludible 'Fix you', que ha culminado arrodillado al final de la larga pasarela principal rodeado de fans.

Explosión de color con fueros artificiales

"Con todo mi corazón, gracias", ha expresado antes de entonar 'Biutyful', que con un apoteósico y colorido final con más fuegos artificiales, luces y confeti ha sellado la primera noche de Coldplay en Barcelona, donde volverá este jueves 25 de mayo, el sábado 27 y el domingo 28, convirtiéndose así en la primera banda en actuar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic.

La gira por Europa empezó el 17 de mayo en Coimbra (Portugal) y después de la parada en Barcelona, la única en España, seguirá por Manchester y Cardiff (Reino Unido); Nápoles y Milán (Italia); Zurich (Suiza); Copenhague (Dinamarca) y Gotemburgo (Suecia), antes de despedirse de los escenarios europeos el 19 de julio en Amsterdam (Países Bajos), para continuar por Norteamérica, Australia y Asia.