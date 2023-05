Sandra Gómez: "Compromís va a la baja y somos la única garantía de frenar a la derecha en Valencia"

A sus 37 años, la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Valencia intentará por segunda vez el próximo domingo 28 de mayo hacerse con la vara de mando. Tras ocho años como socios de gobierno de Joan Ribó, los socialistas quieren liderar el bloque progresista. Sandra Gómez expone su programa en materia de vivienda, impuestos, movilidad o conciliación.

¿Qué expectativas y sensaciones tiene en la recta final de la campaña electoral?Magníficas, muy buenas, sinceramente. La campaña nos ha dado mucha fuerza, visibilidad y ahí están las encuestas que dicen que baila un concejal entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Por lo tanto, quien quiera un gobierno progresista, de izquierdas y liderado por el Partido Socialista debe dirigir a nosotros el voto, porque somos el único partido progresista que crece y suma. Compromís va a la baja y, por lo tanto, somos la única garantía de frenar a la derecha.

¿Ese ‘baile’ se produce entre el octavo y el noveno concejal para el PSPV?Exacto, nosotros estamos en prácticamente en el 9 bailando y eso, sinceramente, es lo que nos va a dar la Alcaldía.

En un hipotético pacto, ¿se plantea algún escenario de alcaldía rotatoria si Compromís y PSPV empatan en número de concejales o el que más votos consiga la tendrá?Bueno, yo voy a por todas, a ganar y a ser la fuerza más votada. Ese es mi objetivo.

¿Tampoco se plantea la posibilidad de que la izquierda no sume el 28-M?Tampoco me lo planteo. La gente sabe perfectamente qué partido da la cara en los momentos más complicados, en la pandemia, quién ha dado la cara por las familias trabajadoras subiendo las pensiones, el salario mínimo, haciendo una reforma laboral justa. Buena parte de las cosas que hemos conseguido en Valencia, la generación de empleo, la reducción de deuda o las obras, viene del trabajo del Partido Socialista y tiene nombre de mujer.

¿No teme que solo con el aval de la gestión no sea suficiente?Bueno, al final la gente vota por eso. Pese al ruido, la intoxicación, el barro. La derecha, en esta campaña, está intentando que se hable de todo menos de las cosas que se han hecho y ellos están dedicando toda su campaña a ocultar lo que hicieron, porque la gente se acuerda porque son los mismos que estuvieron hace ocho años.

¿Qué supondría en su opinión un cambio de gobierno a la derecha?Son los que desmantelaron los bancos públicos, cerraron la televisión pública, los que nos pusieron en el desempleo más alto cuando la candidata del PP era la consellera de empleo. Pero también los que privatizaron hospitales y pusieron el copago farmacéutico. Esos son ellos. Y los corruptos. Los que metieron la mano en las depuradoras, en Fitur, en el IVAM, en la extinción de incendios, en la visita del papa… La Gürtel parecía una conselleria más de la Generalitat.

¿Por qué ha decidido visitar en campaña el antiguo circuito urbano de Fórmula Uno?Hemos venido al PAI del Grao porque es uno de los grandes ejemplos de esa València de los pufos que nos dejó el Partido Popular, como el circuito de Fórmula Uno. Nosotros ya lo hemos desatascado, hemos llegado a un acuerdo para que todo eso sea un gran delta verde y enlace con el Jardín del Turia. Esto contrasta muy bien con lo que propone el PP, que quiere prolongar la Alameda y que todo eso sea una carretera. Del circuito de la F1 al circuito para las personas.

La candidata socialista, en el antiguo circuito de F1, donde propone un delta verde. EDUARDO MANZANA

Su lema es futuro. ¿A qué hace referencia y a qué lo contrapone?A que no somos el pasado del Partido Popular. El pasado de la corrupción, la mala gestión, los recortes, el dolor y el sufrimiento. No somos obviamente lo que hay hoy, no somos continuidad, somos algo distinto. Somos un nuevo inicio, una nueva etapa. Somos el Partido Socialista que quiere que Valencia mire hacia el futuro.

¿Y en qué propuestas se concreta ese futuro?En vivienda, garantizar el derecho a que todos mis vecinos y vecinas puedan vivir la ciudad, aplicando la ley de vivienda, poniendo topes a los apartamentos turísticos y generando más vivienda pública. Y en el tema de mejorar la calidad de vida de la gente y aquí me quedo dirigir especialmente a las mujeres. Por desgracia, los cuidados siguen recayendo en las mujeres. Trabajamos más horas en las tareas del hogar que los hombres, en el cuidado de nuestras personas que queremos eso queremos cambiarlo. Lo concretaremos con el primer pacto por la corresponsabilidad: educación pública de 0 a 3 años, plazas suficientes en centros de día para mayores y apostar por la racionalización de los horarios. Por eso hemos apostado por abrir un debate sobre la necesidad de recortar en los horarios de las grandes superficies de 8 a 10 de la tarde y con un programa para que las empresas se acojan a renunciar a las jornadas partidas y empezar a aplicar las jornadas continuas e intensivas.

¿Sería un pacto a nivel municipal?Sí. Lo primero que haría sería convocar a todos los agentes sociales, patronal y sindicatos, para trabajar en ese acuerdo e intentar establecer un programa que nosotros hemos ya lanzado 1,5 millones de euros para que las empresas se puedan a él. Lo que queremos es, sobre todo, que dejemos de trabajar para pagar a gente que cuida a la gente que queremos.

¿Qué sería lo más urgente que abordaría si fuera alcaldesa?Convocaría este pacto para empezar a hablar de de la ciudad de los cuidados. Me parece muy importante. Apostar por la racionalización de los horarios, la universalización de la educación de cada 3 años, el cuidado de nuestras personas mayores con más plazas públicas. Y muy importante, una ordenanza para abolir la prostitución. Es un tema en el que Compromís no ha estado cómodo y que, con la fuerza que me dé la gente, quiero aprobar.

¿Cuáles son las medidas concretas en materia de vivienda?Alquiler municipal y que la vivienda vaya a quien realmente lo necesita, no como hizo el Partido Popular, cuya candidata, cuando fue alcaldesa de Torrent, daba esas viviendas a afines y militantes del PP. La mejor garantía de que la vivienda esté en manos de la gente que lo necesita es que no gobierne el PP.

¿Y cómo lo haría?Mientras todo el mundo promete, hoy el Partido Socialista está construyendo 2000 viviendas en la ciudad de Valencia: San Vicente, Moreras, casco histórico, avenida de los Naranjos, Cabanyal, y la Generalitat en La Torre. Además, tanto el ICO como el IVF han anunciado fondos para que los municipios desarrollar más viviendas de alquiler asequible y tendremos capacidad de desarrollar otras 2000.

Sandra Gómez, candidata a la alcaldía de Valencia. EDUARDO MANZANA

¿En qué consiste el modelo urbanístico de ciudad 15 minutos? ¿Piensan llevarlo a toda la ciudad?Nosotros apostamos por un modelo de ciudad 15 minutos. Eso significa que tengamos cerca un buen centro de salud, un buen colegio, un espacio en el que comprar e incluso en el que poder trabajar. Creo que los grandes proyectos de Valencia ya no son los grandes eventos, es la Valencia de barrios, de proximidad que nosotros defendemos como Partido Socialista.

En materia impositiva, PP y Vox abogan por bajadas masivas de impuestos. ¿Qué plantea el PSPV?Lo que ellos plantean es el gran timo fiscal y es que para que tú pagues 20 o 30 euros menos en el recibo del IBI luego te quitarán derechos. El IBI no es un impuesto progresivo, es lineal. El PP propone una rebaja del 20% para particulares y un 30% para grandes superficies. Si una gran superficie paga 100.000 o 200.000 euros, para que ellos se ahorren 20.000 euros, a ti te quitan 20. ¿Cuál va a ser el resultado? Menos dinero, menos derechos. Nuestro modelo fiscal es que quien más tiene más contribuya, para que todos tengamos más derechos. ¿Qué prefieres, ahorrarte 20 euros del recibo del IBI o no pagar libros escolares cada año? ¿Ahorrar 20 euros o tener la educación pública de cada 3 años? ¿Ahorrarte el bono de circulación o no pagar el bono de transporte? Para que los que más tienen se ahorren más ellos proponen que pagues más todos los meses en servicios públicos.

¿Qué propone para desarrollar la zona de bajas emisiones que tendrá que activar la ciudad?Hay que garantizar que los más perjudicados no sean las personas que menos recursos tienen. Y hay que llegar a un acuerdo para hacer una transición muy, muy, muy escalonada. Lo que no puede ser es que la gente que no puede optar a este tipo de vehículos de bajas emisiones sean los que queden sin poder moverse dentro de la ciudad. Por lo tanto, transición sí, pero siempre pensando en la familia de trabajadoras. Hay una emergencia climática, pero eso no puede acarrear una emergencia social.

La falta de aparcamiento es una de las quejas vecinales recurrentes en los barrios. ¿Qué propone en esta materia?Yo creo que el error ha sido plantearlo como si hubiese una dicotomía. Si quieres un parque o un sitio para aparcar. No. Hay que tener más parques, más plazas y más sitios para aparcar. Nosotros hemos planteado un plan que genera nuevos estacionamientos en superficie en todos los barrios más consolidados que no tienen estacionamiento porque no era obligatorio hasta hace unos años, y que pueda ayudar a la inmensa mayoría.

¿Cuál es su plan para prolongar la L10 de Metrovalencia? ¿Apuesta por que llegue al centro como proponen Compromís y PP?Mi modelo es llevarlo a la plaza del Ayuntamiento, a la entrada de María Cristina. Nosotros tenemos sinceramente la propuesta más seria y rigurosa en materia de movilidad. Ellos han pintado un mapa. De hecho, Compromís confesó que cogió de una cuenta de Twitter y sinceramente no me parece serio. Yo lo he trabajado con la consellera del ramo, que es Rebeca Torró. Para mí lo más revolucionario y lo más importante es la L12, que permitirá por fin que todos los barrios del sur tengan su línea de metro garantizada, que pase por todas las rondas hasta que baje desde Ruzafa hasta San Marcelino. San Isidro, Vara de Quart y Nou Moles.

¿Ese proyecto para llevar la línea 10 a María Cristina es compatible con el cañón peatonal que actualmente está construyendo FGV en la calle Alicante?Claro, sí, sí. Lo que nosotros decimos es que la conexión de la la prolongación de la L10 que está hoy en la calle Alicante se conecte interiormente hasta una nueva entrada de metro que está en la avenida María Cristina. Eso ya lo ha proyectado y publicado la Generalitat. Muchas veces se hacen promesas electorales por parte de algunos partidos que no tienen ningún sentido porque no conocen lo que está ya ocurriendo en la ciudad. Hoy ya está en licitación la nueva parada del Ayuntamiento en la Avenida Maria Cristina y que conectará todas las líneas de metro con con una zona tan céntrica.

¿En qué consiste la tasa que propone para los apartamentos turísticos?Hemos planteado la primera tasa de Airbnb. Son seis euros por persona y por noche para que no sea rentable pasar de un piso residencial a un piso turístico. Nosotros entendemos que hacen falta más viviendas para hacen falta más viviendas para las familias y no más apartamentos para los turistas. Los turistas sean que están los en los sitios reglados (hoteles o apartahoteles), no en viviendas.

Sandra Gómez. EDUARDO MANZANA

¿Sería de aplicación en zonas tensionadas o en toda la ciudad?Yo lo aplicaría para toda la ciudad. No necesitamos más apartamentos turísticos, necesitamos más viviendas y el problema es que hoy se están convirtiendo viviendas en apartamentos turísticos. Y me sorprende que la derecha lo defienda. La derecha está a favor de la la turistificación porque está a favor de convertir viviendas y pisos en apartamentos turísticos. Aquí hay dos modelos claros: quienes defendemos que las viviendas son hogares y no son lugares en los que hacer negocio.

¿Tiene Valencia un problema de seguridad ciudadana como defienden PP y Vox?Creo que ellos juegan con lo que no se puede medir. Es innegable que estamos mejor en empleo, en deuda, en en inversiones, en todos los datos que son medibles y cuantificables, e intentan generar esa sensación de inseguridad. Si Valencia fuera una ciudad insegura, ¿vendrían a Valencia HP Lufthansa o Telekom? Hay un problema, obviamente, como en todas las grandes ciudades, de cuestiones de convivencia, de civismo, pero no de inseguridad.

¿Cuál es el proyecto del PSPV para La Marina después de los problemas de los últimos años?En el pasado, cuando gobernaba el PP, La Marina era un espacio totalmente dejado de la mano de Dios. Era un espacio discotequero y hoy es un espacio de referencia para inversiones de base tecnológica. Ahora bien, es verdad que queremos más. Ahí nos diferenciamos de Compromís en que nosotros queremos darle más impulso y que haya un liderazgo nuevo que lleve la Marina al punto que se merece, con más inversión, más facilidades, agilidad, espacios deportivos y culturales.

¿Son estas elecciones una primera vuelta de las generales?Eso se lo dejo al PP porque no tiene un proyecto de Valencia. Ellos llevan toda la campaña intentando ocultar lo que han hecho y, por lo tanto, solo les queda el ruido y embarrar a nivel nacional. Quien no tiene un proyecto porque no es capaz de haberlo desarrollado, porque no es su ciudad, no la quiere ni la conoce, sinceramente no merece ser su alcaldesa. Estas elecciones deben servir para elegir qué tipo de alcalde o alcaldesa queremos: alguien que como la señora Catalá privatice nuestra educación, como hizo con la VIU, para regalársela a los amigos del Partido Popular y para luego recolocarse ella como profesora. Yo creo que eso no es lo que nos merecemos los valencianos.