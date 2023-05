Lucía Sánchez abre su corazón y declara sus sentimientos a los cuatro vientos: "Isaac es el amor de mi vida"

La historia de amor de Isaac Torres y Lucía Sánchez ha sido, sin duda, una de las más intensas de La isla de las tentaciones. Tanto en el programa como después de su emisión, las idas y venidas de los dos influencers no han dejado de sorprender a sus seguidores. Aunque todo parece que ha llegado a su fin, y su amor ha sido más fuerte que todos los conflictos.

La unión entre el catalán y la andaluza ha sido la fuerza que ha llevado a superar todos los baches a lo largo de su camino. Y ahora, la madre de Mia ha asegurado que su novio es "el amor de su vida".

Más sincera que nunca, Lucía ha explicado en su canal de Mtmad cómo se siente. Aunque la joven ha asegurado que le cuesta "abrirse y explicar sus sentimientos", lo cierto es que no ha podido evitar confesar al mundo el buen momento que ahora está viviendo.

"Aunque no podáis verlo y no os lo creáis, porque no es lo que se ve, cuando estamos solos somos puro amor", ha explicado la de Cádiz refiriéndose al padre de su hija. "Puedo decir que es el amor de mi vida".

Lucía es perfectamente consciente de todos los conflictos que la pareja ha tenido, y saca pecho de como han podido superar todos y cada uno de ellos: "Cuando dos personas siempre terminan juntas, pase lo que pase es porque están destinadas".