Querida Blanca Paloma...

¡Cuánto me alegro de haberte visto brillar sobre ese escenario! Este año no tenía muchas ganas de ir a Eurovisión: el robo de la victoria a Chanel me hizo perder la fe en las posibilidades de que España se alzase con el micrófono de cristal. La cantada victoria de Ucrania por razones (ideo)lógicas, los recuentos rarunos de votos y la celebración del Festival en Liverpool me habían desinflado pero, en el último momento, empujado por tu entrega (y la de la delegación), me animé a viajar al Reino Unido. Todo, hasta la mágica escala en Oporto, fue espectacular.

Eurovisión no es una tarea fácil. No todos pueden con ello. No todos los artistas quieren correr riesgos y casi ninguno quiere exponerse a que le pongan nota por una actuación de tres minutos de duración que, sea representativa o no de su calidad artística, le perseguirá de por vida. Tú lo hiciste y, pese a estar agotada por muchos ensayos, numerosas entrevistas y una agenda promocional, lo bordaste sobre el escenario llevando el nombre de España y nuestra cultura a otro nivel.

Puede que el público europeo no haya entendido lo autóctono de nuestras entrañas pero te aseguro que ninguno de los que estuvimos allí y nadie de los que te siguieron desde casa podrán reclamarte nunca nada. Al margen del resultado obtenido, que no fue el merecido pese a haber quedado novenos en la clasificación de los votos del jurado, tu candidatura, tu tesón y tu profesionalidad fueron dignos de una holgada victoria. Te has ganado mis 12 puntos para siempre.

Eran poco más de las 6 de la mañana del domingo y solo habían pasado unas horas desde la gran final de Eurovisión. Coincidimos en el aeropuerto y estabas feliz, satisfecha y sin perder ni tu sonrisa ni tu humildad. Ese abrazo que nos dimos, lleno de satisfacción y orgullo, me lo guardo para siempre. Enhorabuena. Ahora sí: ¡A volar!