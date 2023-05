Criticas al 'youtuber' Suja por quejarse de la gente que "solo quiere trabajar lo mínimo": "Es muy mediocre una vida así"

El youtuber y experto de Fortnite Suja ha creado un intenso debate en redes después de publicar un polémico tuit donde señalaba de "mediocre" a los que no dedicaban toda su vida al trabajo.

"Me he dado cuenta de que hay gente que solo quiere trabajar lo mínimo e indispensable", se ha quejado en su perfil de Twitter, donde tiene más de 250.000 seguidores: "Si pueden hacer menos de lo que les toca, lo hacen".

"Es como muy mediocre ver la vida así, ¿no?", ha añadido, generando el enfado de cientos de usuarios, que han intentado explicarle las diferencias entre su trabajo y ser youtuber.

El trabajo lo tienes para poder sobrevivir al capitalismo, no todo el mundo tiene algo que le motive, le haga feliz y le proporcione un buen sueldo. https://t.co/6x2bvYERDI — ELENA DE LARA 🧜‍♂️ (@eledelara) May 9, 2023

"No todo el mundo tiene algo que le motive, le haga feliz y le proporcione un buen sueldo", ha señalado una usuaria, que asegura que trabaja "para sobrevivir".

Los memes no han tardado en llegar y muchos se han quejado de como los creadores de contenido "viven completamente ajenos a la realidad" sin darse cuenta de la importancia de los horarios.

Lo mismo me dijo un YouTuber +10M cuando le dije que no iba a sacarle un export un domingo después de currar 8 horas de lunes a sábado.



Viven completamente ajenos a la realidad es acojonante. https://t.co/pVoTAUnYoB — Félix Editor (@felix_editor) May 9, 2023

Dada la avalancha de comentarios, Suja ha querido retractarse, asegurando que "en ningún momento el tuit estaba dirigido a la gente que tiene una situación de explotación laboral".

A este punto no se si el tweet está mal redactado, si es que tenéis una comprensión lectora complicada o es que me estoy volviendo loco. En ningún momento el tweet está dirigido a la gente que tiene una situación de explotación laboral o una relación tóxica con el trabajo. Creo… pic.twitter.com/REL8yo19SX — SUJA (@suja_gg) May 9, 2023

"Creo que se entiende perfectamente que va dirigido a la gente que se escaquea a la mínima que puede o que hace lo mínimo indispensable dejando el marrón al compañero", ha explicado: "Todos conocemos gente así. Yo no generalizo, no critico y no insulto".

Además, ha respondido sobre su propio trabajo. "Para todos los que aprovecháis para dudar de mi profesión, mi disciplina, ética laboral o todas las cosas que estáis soltando, no tenéis ni idea, ni la más mínima idea de mi vida", ha concluido, enfadado con la polémica.