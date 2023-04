La importancia del diagnóstico: cuáles son las siete señales tempranas del autismo

Autismo España ha lanzado una campaña de sensibilización para concienciar de las señales tempranas del autismo. Desde la organización defienden que detectar esas señales, diagnosticar el autismo e intervenir de forma precoz es clave para apoyar el desarrollo, potenciar las fortalezas y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con autismo y sus familias.

El autismo afecta principalmente a las habilidades para la comunicación e interacción social y a la flexibilidad de la conducta y del pensamiento. Las personas autistas pueden tener dificultades para comprender el lenguaje, comunicarse o interpretar las interacciones con otras personas. También pueden pensar de forma muy rígida, tener intereses limitados o conductas muy repetitivas. Estas características aparecen en la infancia y se mantienen toda la vida. Saber si un niño o una niña tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) es posible desde edades muy tempranas, pero muchas veces los diagnósticos se retrasan hasta los 4 o 5 años de edad. Como los rasgos del autismo aparecen de forma progresiva y sutil en la primera infancia, su identificación y diagnóstico es en muchas ocasiones tardío.

Los primeros signos del autismo se detectan habitualmente entre los 12 y los 18 meses de vida y estos signos se pueden detectar tanto en el ámbito familiar como en el educativo. Autismo España rescata preocupaciones típicas que se dan entre los padres como “mi hijo no me mira cuando interactúo con él” o “todavía no ha empezado a hablar”. También recoge los ejemplos más comunes en el ámbito educativo: “No parece interesarse por los otros niños”. A pesar de este tipo de situaciones tan comunes, muchas veces no se realizan valoraciones diagnósticas hasta que los niños cumplen los 3 o 4 años porque antes se ha restado importancia a estas situaciones o señales de alerta.

Actualmente solo se puede saber si una persona tiene autismo observando cómo se comporta, de ahí la importancia de las señales tempranas, que son estas:

Mirada : dificultad para establecer o mantener contacto ocular, o usar la mirada para dirigir la atención de los demás a lo que les interesa.

: dificultad para establecer o mantener contacto ocular, o usar la mirada para dirigir la atención de los demás a lo que les interesa. Gestos : poco comunicativos, escasos; no señalar para llamar la atención o compartir; dificultad para comprenderlos.

: poco comunicativos, escasos; no señalar para llamar la atención o compartir; dificultad para comprenderlos. Sonidos y palabras : pocas o ninguna palabra, o sonidos comunicativos; palabras o entonación inusuales.

: pocas o ninguna palabra, o sonidos comunicativos; palabras o entonación inusuales. Intereses restringidos : atención excesiva a algunas actividades y objetos; resistencia a los cambios de rutina o actividad.

: atención excesiva a algunas actividades y objetos; resistencia a los cambios de rutina o actividad. Procesamiento sensorial : búsqueda activa de estimulación –como, por ejemplo, movimientos repetitivos–; reacciones inusuales –pueden ser de rechazo o atracción– ante luces, sonidos o texturas.

: búsqueda activa de estimulación –como, por ejemplo, movimientos repetitivos–; reacciones inusuales –pueden ser de rechazo o atracción– ante luces, sonidos o texturas. Respuesta al nombre : aparente indiferencia cuando se le llama o falta de respuesta a indicaciones.

: aparente indiferencia cuando se le llama o falta de respuesta a indicaciones. Imitación, juego, imaginación: imaginación e imitación limitadas; juego demasiado solitario, repetitivo y sin elementos de ficción.

Desde Autismo España alertan de que estas señales aisladas en menores de 0 a 6 años no implican que el niño o la niña tenga autismo, pero hacen aconsejable acudir a una valoración médica o educativa, ya que acceder de forma temprana a intervenciones especializadas promoverá su desarrollo infantil. En el proceso es fundamental el trabajo conjunto entre profesionales y familias, que son los principales apoyos para cualquier niño y niña autista.

Atender a las señales tempranas del autismo implica evitar diagnósticos erróneos; reducir la incertidumbre y favorecer el bienestar de las familias; ayudar a identificar y cubrir necesidades de apoyo; proporcionar acceso a recursos, apoyo y servicios que mejoran la calidad de vida, y prevenir problemas futuros que pueden afectar a la salud mental y el bienestar emocional tanto de los menores y las menores como de sus familias.