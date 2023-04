Elena Tablada se pronuncia sobre la guerra con su ex

El próximo mes de junio Elena Tablada y Javier Ungría se verán las caras en los juzgados de familia de Madrid. El empresario ha demandado a la empresaria para luchar por la custodia compartida de la hija que tienen en común. Una batalla que lleva librándose ya algunas semanas y cuyo principal escollo se encuentra en la parte económica.

Mientras Javier quiere que cada progenitor aporte más de 400 euros al mes, Elena quiere quedarse con la custodia y que sea él quien transfiera mensualmente una cantidad que, según ha podido saber este periódico, estaría alrededor de los 800 euros.

En declaraciones concedidas a los reporteros asfálticos, Ungría asegura que va a pelear, hasta el final, por el bienestar de su hija. Unas palabras que han sorprendido y molestado a Elena, quien lamenta profundamente este devenir amargo de los acontecimientos: "Pelear o batallar son palabras muy feas cuando se habla de menores. Yo lo único que quiero es lo mejor para mis niñas y por eso me entrego tanto en cuidadas y protegerlas. Así llevo haciendo desde hace trece años cuando me convertí en mamá", dice en exclusiva a 20minutos.

Elena no quiere entrar en más detalles. No se siente cómoda manifestándose sobre el hombre del que estuvo enamorada. Calla por respeto lo que algunos de sus amigos tachan de traición, pero se le percibe disgustada. Su situación económica no es boyante y son muchos los que no entienden el motivo por el que Ungría intenta dificultar todavía más la situación.

La realidad es que, hasta que la justicia no se pronuncie, Tablada está asumiendo todos los gastos concernientes a la menor: "Ella por amor renunció aparte del dinero que David Bisbal le pasaba por su hija. Al convivir con Javier, pactaron rebajar la manutención y ahora se encuentra con esta situación tan inmerecida", dice a este periódico alguien que conoce bien a la influencer.