Lucía Sánchez, Isaac Torres y su hija Mía, juntos por Sant Jordi por primera vez: "Ya tenemos nuestra rosa"

Isaac Torres y Lucía Sánchez no pueden esconder lo felices que se encuentran de haber vuelto como pareja. Desde el momento en el que confirmaron que sus caminos volvían a unirse, no han dejado de demostrar lo felices que están. Por ello, no han dudado en viajar a la tierra natal del catalán para celebrar Sant Jordi.

Ambos han podido disfrutar de la fiesta en honor al patrón de la comunidad. Como marca la tradición, cada 23 de abril se regala una rosa y un libro, al ser también el Día del libro. Aunque, como así lo han demostrado los felices padres, ellos ya "tienen su rosa".

Es el primer Día de San Jorge para Mía, la hija que la gaditana y el catalán tienen en común, por lo que han querido estar en Barcelona junto a la familia paterna. Allí ambos han compartido con sus seguidores cómo han vivido el festivo con un bonito posado familiar.

Lucía Sánchez, Isaac Torres y su hija Mía. luciasar94 / INSTAGRAM

En la fotografía aparecen tanto los padres como la pequeña. Lucía viste en bonito conjunto rojo, haciendo honor al color de la rosa, mientras que Isaac viste de blanco, al igual que la pequeña. Mía, por su parte, aparece con la cara tapada, para proteger su intimidad.

De esta manera, los que fueran participante de La isla de las tentaciones han dejado claro que están más felices que nunca por estar juntos en familia.