Ataque populista sin precedentes del Partido Laborista al primer ministro británico

Como en España, los británicos van a votar el mes que viene en elecciones locales y una pregunta domina el debate de momento: ¿dónde están los limites en las campañas políticas? Muchos creen que el Partido Laborista se ha excedido estos días con una campaña que acusa al actual primer ministro Rishi Sunak de no querer encarcelar a pederastas.

Los laboristas ha tuiteado un cartel con una foto del ocupante de Downing Street y el mensaje: "¿Piensas que los adultos juzgados culpables por abuso sexual de niños deberían ir a la cárcel? Rishi Sunak cree que no". Abajo añade que, desde que gobierna el Partido Conservador, 4.500 pederastas no han pasado por la cárcel. El partido liderado por Keir Starmer promete que "encerrará a los peligrosos maltratadores de niños".

Labour is the party of law and order. pic.twitter.com/EP6VXToK9z — The Labour Party (@UKLabour) April 6, 2023

La campaña ha sido condenada incluso por miembros del Partido Laborista, incluyendo a David Blunkett, ex ministro del gobierno de Tony Blair. "Es profundamente ofensivo descender a la alcantarilla para pelear la política así", escribió en el tabloide de derecha The Daily Mail, "creas el riesgo de que el discurso político británico degenere aún más, hasta los niveles vistos recientemente en los Estados Unidos.”

En lugar de criticar los fallos del Partido Conservador durante sus 13 años de poder, la campaña se enfoca en un ataque personal injustificado, dado que nadie cree seriamente que Sunak no quiera castigar a los pederastas y las cifras se remiten a 2010, cuando él solamente lleva cómo diputado desde 2015, no ha sido ministro de Justicia y lleva poco tiempo como Primer Ministro.

Los hay en el equipo del líder de la oposición que se han distanciado de la campaña, inquietos de que les puedan acusar de hipocresía por sus críticas al ex primer ministro populista Boris Johnson. Starmer, ex Director de la Fiscalía, fue acosado después de la falsa acusación de que no había querido enjuiciar a Jimmy Savile, un presentador de la BBC que fue sospechoso de cientos de casos de abusos sexuales y que murió en 2011.

Starmer ha apoyado la decisión de utilizar este cartel y otros que acusan por ejemplo a Sunak de no querer encarcelar a criminales con pistolas. "Apoyo cada palabra que el Partido Laborista ha dicho sobre el tema", dijo Starmer para The Mail.

El ex director de comunicaciones de Blair, Alastair Campbell, en su podcast The Rest Is Politics dijo que prefería una campaña limpia para las elecciones de mayo y las próximas elecciones generales previstas para 2024, pero duda que sea posible dadas las tácticas recientes del partido rival: "Creo que el partido Laborista está simplemente señalando: si eliges ese camino, pues, lamentablemente, vamos a seguiros por allí".

Apunta que la prensa ha dado poquísimo cubertura de las propuestas de Starmer para la justicia británica hasta la polémica sobre los "attack ads" (los carteles agresivos). Sus argumentos no han convencido a su compañero del podcast, el ex diputado conservador Rory Stewart. "La razón que me hizo dejar al Partido Conservador es que emplearon la post-verdad y la polarización", dijo Stewart. "Esos anuncios son post-verdad y polarización".