El festival Grec estrena paquetes de entradas a 15 euros: abrirá con circo en el Teatre Grec y funambulismo en paseo de Gràcia

El 47 Grec Festival de Barcelona, que se celebrará del 29 de junio al 30 de julio con una programación de 88 espectáculos, tendrá en esta edición una doble inauguración, la clásica en el Teatre Grec con el montaje circense 'The Pulse' y una en el paseo de Gràcia de la ciudad por el 200 aniversario de la vía con un espectáculo de funambulismo con Nathan Paulin

En la rueda de prensa de presentación este jueves, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha resaltado la apuesta por la colectividad en esta edición del festival, con mayor presencia del circo y las agrupaciones corales, ha destacado la apuesta por el tejido artístico local sin renunciar a los grandes nombres internacionales, y ha subrayado esta doble inauguración con una más tradicional en el Teatre Grec y otra más "insólita" en el paseo de Gràcia.

El espectáculo circense 'The Pulse', de Gravity & Other Myths, será el espectáculo circense que inaugurará el festival el 29 de junio en el Teatre Grec, una propuesta de circo contemporáneo con la presencia de 30 acróbatas y más de 30 integrantes del Cor de Noie del Orfeó Català, que posteriormente hará gira.

Este año también se hará una inauguración del Grec a la Ciutat, coincidiendo con el 200 aniversario del paseo de Gràcia, con una propuesta popular en la que el funambulista Nathan Paulin, bajo la dirección de Rachid Ouramadne, cruzará el paseo sobre un cable de acero hasta Portal de l'Àngel y el público podrá escuchar una recreación de sus pensamientos.

88 propuestas

De las 88 propuestas, de las que el 55% con presencia de mujeres en el rol de autoría o dirección, predomina el teatro, con 32 obras, seguido de la música, con 15; la escena híbrida, con 14; la danza, con 13; el circo, con 12, doblando la presencia respecto a años anteriores, y el cine, con dos.

El director del festival, Cesc Casadesús, ha desgranado la programación en la que figuran, entre los nombres de la escena internacional, el estreno mundial del espectáculo de Sasha Waltz junto a la Orquestra Simfònica del Liceu en el Teatre Grec a partir de la séptima sinfonía de Beethoven; Ivo van Hoove con su adaptación de 'Who killed my father'; Robert Wilson con 'Ubú'; Yoann Bourgeois con 'Celui qui tombe'; Dimitris Papaioannou con 'Ink', y Alexander Zeldin con 'The confessions'.

Otras propuestas teatrales que se verán en el Grec serán 'La vida es sueño', coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Cheek by Jowl, bajo la dirección de Declan Donellan; la adaptación de 'La plaça del Diamant' de Mercè Rodoreda -de la que este jueves se cumple el 40 aniversario de su muerte- a cargo de Carlota Subirós; el musical 'Per Evita' de Jordi Prat i Coll en el Teatre Grec.

En las salas de la ciudad de Barcelona se programarán obras como 'Cadela Força' de Carolina Bianchi, que aborda los feminicidios; 'Riding on a cloud', de Rabih Mroué; 'Laly Simon', de Sergi Belbel; 'Reminiscencia', de Malicho Vaca Valenzuela, y 'Altsasu' de la Dramática Errante; un espectáculo 'Firmamento' para público joven de La Veronal, y 'Hit me if I'm pretty' de Juana Dolores.

En el apartado musical, David Lang estrenará junto a la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya el espectáculo 'Prisoner of the State', y el Grec contará con conciertos de Rufus Wainwright, Sílvia Pérez Cruz, Joan Dausà, Mayte Martín Quartet y el trío formado por Luísa Sobral, Rita Payés y Lucia Fumero.

Casadesús ha subrayado que ya prepara el Grec 2024, que será el último en el que estará al frente del festival, y ha señalado que de esta etapa de ocho años se lleva el conocimiento del sector cultural de Barcelona y las sinergias establecidas.

Entradas a 15 euros

El festival Grec 2023 estrena paquetes de entradas a 15 euros por espectáculo. Cada montaje tendrá reservada una parte del aforo para el público que tenga estas entradas, que serán limitadas.

El teniente de alcalde de Cultura, Jordi Martí, ha explicado que el festival pondrá a la venta a partir del 18 de abril más de 165.000 entradas a la venta, pero que para aquellos que compraron vales de regalo a ciegas en Navidad será a partir de este mismo jueves, y que el presupuesto del Grec es de 3,3 millones de euros.