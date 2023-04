Manteros y estatuas humanas se enfrentan en La Rambla de Barcelona por su territorio: "No se puede vivir esta violencia"

Estatuas humanas y vendedores ambulantes ilegales se disputan el espacio en La Rambla de Barcelona para trabajar, lo que, según ha denunciado el presidente de la Asociación República de las Estatuas Humanas, Walter San Joaquín, llega a generar "violencia".

"Hoy hemos sido violentados nuevamente. Todavía estoy temblando", afirma en un vídeo grabado el lunes de Pascua que la organización ha publicado en las redes sociales. Y añade: "Somos artistas, trabajamos con la sensibilidad de la gente, con el amor, hay niños y no se puede vivir esta violencia. No podemos estar viniendo a trabajar con este temor de si vamos a volver a casa golpeados por los manteros o sanos. O quizás no me pegan los manteros, pero no me dejan trabajar en todo el día".

El vídeo muestra una protesta en La Rambla de las estatuas humanas contra los vendedores ambulantes, en la que una de las artistas callejeras les pide "respeto" a través de un megáfono. "Vosotros tenéis subvenciones de la señora Ada Colau. Vosotros tenéis una cooperativa", les dice, en referencia a la cooperativa de exmanteros Diomcoop, que recibe financiación municipal.

La Asociación República de las Estatuas Humanas denuncia que el Ayuntamiento ha dado a exvendedores ambulantes ilegales "1,5 millones de euros" a exmanteros. Critica, asimismo, que destina a la cooperativa parte del presupuesto municipal, mientras que ellos, que pagan tasas por ocupar la vía pública, no reciben ninguna ayuda.