Como todo el mundo habla de la moción de censura defendida por el excomunista Ramón Tamames, yo les voy a hablar de otra cosa, porque no me gusta perder el tiempo con patochadas. Además, mis padres me enseñaron que a los mayores se les tiene que tratar siempre con respeto, cosa que la ultraderecha y sus palmeros no han hecho con Tamames. De verdad, el profesor causaba más pena que ganas de confrontarse dialécticamente con él.

En fin, tenemos lo que tenemos y nos pasa lo que nos pasa. Así es que me interesa muchísimo más y tiene más consecuencias para todos nosotros lo que la semana pasada pasó con los bancos. Al festín, no faltaron, como ya es tradición, los apocalípticos de siempre, los que llevan anunciando el fin de nuestros días desde hace milenios.

Y como ya no hay personalidad en los medios, sino que nos vamos copiando los unos a los otros en función de quién hace el titular más morboso y suculento, al ciudadano le entra el miedo porque todo lo que se le presenta es extraordinariamente catastrófico.

Muy a menudo, por no decir diariamente, los periodistas deberíamos recordar que tenemos responsabilidad social, y que no es ético ni profesionalmente aceptable hablar de lo que no se entiende o escoger lo peor que diga cualquier profesional sediento de notoriedad.

Como se ha dicho, la semana pasada nos la pasamos con el miedo en el cuerpo porque los bancos volvieron a amenazarnos. Sólo faltó que se añadiera a la fiesta un banco de los considerados “demasiado grande para caer”: el Credit Suisse. Pero lo que pasaba con el banco helvético no era un tema de economistas, sino de brigadas especializadas en cazar a tahúres o fulleros del Misisipí.

¡Uy¡, que sí, que las bolsas bajaron, que el parqué se tiñó de rojo y lo que ustedes quieran. Qué miedo, ¿verdad? Bien, las bolsas ya están en camino de recuperar lo perdido. Más de un golfo ha hecho el agosto. Y se ríen.