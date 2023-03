La madre de Dani Martín sorprende al cantante en los Premios Dial: "Hijo, te quiero"

De nuevo, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se visitó en sus mejores galas para dar la bienvenida a la XXVII edición de los Premios Dial. El pasado jueves, no fueron pocos los artistas que desfilaron por la isla canaria para sorprender a los asistentes con sus actuaciones.

Aunque, sin duda, el momento más emotivo de la gala fue el momento en el que Dani Martín recibió un galardón por su trayectoria. Aunque el cantante se encuentra actualmente alejado de los escenarios para poder enfocarse por completo en su salud mental, no pudo ocultar las lágrimas.

Y es que sus compañeros de profesión no dudaron en enviarle mensajes de apoyo en un vídeo. Ejemplo de ello fue Aitana: "Dani, simplemente decirte que gracias por como te has portado conmigo siempre. Es normal que te estén dando este premio porque lo que tú has hecho, muy pocos lo han conseguido".

Del mismo modo, Alejando Sanz o Leiva también quisieron recordarle al que fuera vocalista del Canto del Loco el cariño que le tienen y lo importante que el madrileño es para ellos. Aunque, sin duda, el mensaje que más le llegó fue el de su madre. El cantante no se hubiera imaginado nunca que su progenitora también formaría parte de la dedicatoria: "Hijo, te quiero. Felicidades por el premio".

Emocionado como nunca, Dani agradeció el premio y habló sobre lo importante que para él ha sido siempre la música: "Quiero dedicárselo a todas las bandas de rock, a todos los que se han metido alguna vez con ilusión a hacer música, a toda la gente que hace las cosas sin ir al resultado y con el corazón, al público que compra entradas para venir a vernos. Y sobre todo quiero dar las gracias a las canciones, que son las que nos han traído hasta aquí".