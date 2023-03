El año de Carlota Corredera alejada de 'Sálvame': un fracaso televisivo, un libro pospuesto y su futuro en el aire

Ya ha pasado un año desde que Carlota Corredera, una de las presentadoras más conocidas de Sálvame, dejase el formato tras 13 años en él. La gallega, tal y como anunció La Fábrica de la Tele, se marchaba del programa para comenzar un nuevo proyecto personal en Mediaset.

Y nada más lejos de la realidad. Se podría confirmar que era uno de los primeros movimientos de la revolución interna de Telecinco con el adiós de Paolo Vasile. Prueba de ello es que, en estos 12 meses, Corredera tan solo ha presentado ¿Quién es mi padre?, un formato que tuvo unos discretos datos de audiencia y terminó siendo cancelado al poco tiempo.

Además, solo reapareció una única vez para presentar el Mediafest Night Fever en sustitución de Jorge Javier Vázquez durante una noche. A parte de eso, su presencia ha sido nula, por lo que no ha tenido muchos proyectos profesionales entre manos como se anunciaba hace un año.

Hasta el momento en que llegó su oportunidad de presentar ¿Quién es mi padre?, Carlota Corredera incluso se alejó de sus excompañeros y dejó de ver Sálvame, tal y como reveló en su reaparición en el Deluxe.

"He pasado incertidumbre pero, bueno, lo normal. Rompí con trece años de vida y cuando se paran esos trece años y te despides de Sálvame, te enfrentas a lo desconocido. He tenido una desaparición muy privilegiada. dejé de venir a la tele y de consumir tele, no por no querer verla o lo pasara mal, era porque era la primera vez que dejé de ver la televisión por trabajo", afirmó.

En este año también ha visto como su nuevo libro ha retrasado su publicación, aunque ha aclarado que por decisión propia: "La segunda parte de mi libro Hablemos de nosotras se ha aplazado sine die por una decisión personal apoyada en todo momento por mi editora y por mi editorial".

Su futuro en Mediaset está en el aire por los cambios que se están llevando a cabo tras la marcha de Paolo Vasile. No cuenta con un contrato de larga duración y debe aceptar el nuevo código ético por el que no podría posicionarse en asuntos políticos. Además, la nueva directiva ha vetado a Rocío Carrasco, una de sus grandes amigas.