Gana medio millón de euros con un Rasca de la ONCE

ONCE

Un vecino de Baena (Córdoba) se ha llevado en la tarde de este miércoles un premio de medio millón de euros, el mayor que ofrece el RascaX20 de la ONCE, cuyo boleto cuesta cinco euros. La suerte la ha dado Jesús Valverde, que es vendedor desde 2019, y tiene su punto de venta ubicado en la Avenida Cervantes, en el centro de la localidad.

Tal y como ha indicado la ONCE en una nota, el afortunado ha reaccionado con lágrimas de emoción ante semejante premio. "A mí me da también mucha alegría, así le arreglamos la vida a la gente", decía Valverde, que en febrero del año pasado repartió otros 200.000 euros a diez vecinos de Baena en un sorteo del Sueldazo de la ONCE.

En este juego de lotería activa hay que descubrir las tres áreas de juego para ganar premios al instante. Una vez que se conocen todos los símbolos del área de Tus números, si algún número coincide con alguno del apartado de Números ganadores, se obtiene el premio o premios correspondientes.

Si, además, alguno de Tus números coincide con alguno del área de Números multiplicadores, se multiplica el premio por el valor correspondiente.

Por su parte, para este viernes, 17 de marzo, el Eurojackpot, el megasorteo continental que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo ofrece un bote de 48 millones de euros. Mientras, el Extra del Día del Padre de la ONCE ofrece el próximo día 19 un premio de 17 millones de euros y 99 de 40.000 euros.