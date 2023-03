Maragall quiere "sustituir" a Colau y ve determinante la campaña para que ERC vuelva a ganar

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la alcaldía, Ernest Margall, ha afirmado que tienen la "ambición de sustituir" a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ve determinante la campaña para volver a ganar ante un escenario con la expectativa abierta e incierta, para él.

"No recuerdo ninguna otra ocasión en que estuviera la expectativa tan abierta, tan incierta. Esto tiene un interés, y también nos refuerza en la convicción de que estamos en condiciones de llegar al primer puesto, de volver a ganar", ha dicho Maragall en rueda de prensa este miércoles.

Durante la presentación de las candidatas número dos y tres de su lista -la concejal de ERC Elisenda Alamany y la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella-, Maragall ha confiado en las alternativas que su partido puede presentar para la ciudad y ha situado las elecciones como un "plebiscito" sobre Barcelona, y no entre Trias y Colau.

El candidato de ERC en Barcelona ha definido a Alamany, que ya ocupó el segundo puesto de los republicanos en los comicios de 2019, como "una mujer que hace, que piensa, que escribe, que proyecta y que arriesga" y ha ensalzado su dedicación durante este mandato desde la responsabilidad.

Sobre Capella, cree que "está más que acreditada" por los distintos cargos que ha ostentado a lo largo de su trayectoria política y ha destacado, en concreto, su etapa como titular de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

Para Maragall, que dos mujeres ocupen las posiciones dos y tres tiene significación en coherencia con la "transformación feminista" que defiende su formación, y también reivindica una candidatura de -literalmente- amplísima ambición y de proyección de futuro inmediato.

Las encuestas

Preguntada por los resultados de las encuestas desfavorables para ERC, Alamany ha defendido que no importa tanto su opinión como la que expresó la ciudadanía en 2015 y 2019, que "en 2015 dijo que no quería a Trias y en 2019 dijo que no quería a Colau".

Alamany, que en 2019 se integró en la formación republicana tras ser diputada de los comuns en el Parlament, ha afirmado: "En 2019 di el paso con ERC con ilusión y compromiso y ahora lo hago con ambición y responsabilidad" para abrir una nueva etapa en la ciudad.

Ha actuado durante este mandato como portavoz adjunta del grupo municipal, y ha concretado que ahora vuelve a concurrir a los comicios para representar "a una generación a quien le fallaban muchas respuestas de las instituciones" y para dejar atrás gobiernos municipales de reacción, en sus términos.

Por su parte, Capella ha dicho que tratarán de evitar el "trapicheo" para no investir en 2019 como alcalde a Ernest Maragall pese a ser la opción más votada, y ha abogado por sustituir a un gobierno municipal que no ha dado respuestas -según ella- a las necesidades reales de la ciudadanía.