Donald Trump anuncia nuevo libro y promete revelaciones. El expresidente de los EE UU ha confirmado que su segundo libro será una recopilación de cartas con grandes personalidades mundiales, según una información que recoge el diario británico The Guardian. Aparecerán en la obra personajes como la reina Isabel II, Lady Di, Richard Nixon, Hillary Clinton y Oprah Winfrey. "Me besaron el culo", asegura el exmandatario que demostrarán algunas de esas misivas.

Cartas a Trump, que así se titula, contendrá 150 misivas de personalidades como el norcoreano Kim Jong-un y Ronald Reagan. Este libro, que se publicará el mes que viene en Estados Unidos, cuenta como ha sido su relación con otros políticos mundiales, casas reales o personajes de televisión.

"Creo que van a ver una vida muy fascinante", ha asegurado Trump al diario Breitbart News sobre lo que podrán leer los lectores. Su hijo, Donald Trump Jr., también habló con este medio y explicó que su padre se había carteado con "algunas de las personas más interesantes del mundo. Es increíble lo rápido que cambió su forma de verlo cuando se presentó a las elecciones como republicano".

Trump, que quiere volver a presentarse a las elecciones de Estados Unidos en 2024, sigue bajo la amenaza de varias acusaciones judiciales, incluida una inminente en Nueva York relacionada con el pago de dinero a una estrella del porno. También está siendo investigado por retener material clasificado, que al parecer incluiría cartas de Kim Jong-un.

Axios, otro medio de comunicación que ha informado sobre el lanzamiento, ha revelado que contendrá una carta entre Trump y Oprah Winfrey en el año 2000 en la que se puede leer: "Lástima que no nos presentemos a las elecciones. Menudo equipo".

Este libro se venderá por 99 dólares sin firmar y por 399 dólares firmado por el ex presidente. Será la segunda obra de Trump tras Our Journey Together (Nuestro viaje juntos), un relato principalmente visual de su etapa en la Casa Blanca.