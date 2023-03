Referentes de igualdad

Me encanta la música. Vibro con ella, lloro con ella, escribo con ella y viajo con ella. Pero la música que escucho, no sería algo tan emocionante sin ellas: sin las decenas de artistas mujeres a las que sigo desde que tengo uso de razón.

Aunque ya ha pasado el 8M, hoy me sigo acordando de ellas porque ellas son y están los 365 días del año. Me animan, me acompañan y también me enseñan. Gracias a sus historias, entrevistas y letras he estado muy concienciado con lo que es la igualdad y la necesidad que hay de que exista. Por mucho que nos parezca… la igualdad en la música está a años luz de ser una realidad.

Cuando una artista femenina saca una canción todos los medios analizamos la letra a degüello. Cuando escala posiciones en las listas de éxitos mundiales, intentamos enfrentarla en titulares con otras mujeres en unas batallas tan ridículas como inexistentes. En sus posados en las alfombras rojas criticamos hasta los centímetros de tacón que llevan y escrutamos cada hilván de sus vestidos. Sus videoclips son siempre comentados y criticados dependiendo de los looks, los bailes o las polémicas y necesarias escenas que se muestran para que se hable de ellos.

En las entrevistas se enfrentan casi siempre a preguntas incómodas e inoportunas como "¿Cuándo te casas?", "¿Quieres ser mamá?", etc… Y estas cosas, las tenemos tan normalizadas como sociedad, que no nos damos cuenta de lo inadecuadas que son. Os propongo un reto: Deteneos un minuto para hacer este mismo análisis con una artista masculino. Escoged a Leiva, a Sabina, a Bisbal o a los Rolling Stone y plantearos si se les somete al mismo escrutinio que a Beyoncé o Aitana.

Gracias Madonna, Spice Girls, Shakira, Lady Gaga, Chenoa, Britney, Christina, JLo, Lola Índigo, Edurne, Nathy Peluso, Rosalía… Gracias a todas por acompañarme y educarme en la igualdad.