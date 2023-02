Ni Rosalía ni Harry Styles: Miley Cyrus da a conocer las canciones y colaboraciones de su próximo disco

Tras un adelanto tan absolutamente exitoso como Flowers, todo fan de Miley Cyrus estaba deseando saber de qué otras canciones se compone el próximo disco de la artista, Endless Summer Vacation [Las interminables vacaciones de verano, en español]. Y la cantante de 30 años ya ha dado a conocer la lista de temas que aparecerán en dicho álbum, con algunos títulos que ya han encandilado a sus seguidores, así como las colaboraciones que llegarán.

Finalmente, y a pesar de aquella grandísima pizarra que se viralizó con las posibles nuevas colaboraciones de Cyrus, ninguno de los presentes aparecerá en su nuevo trabajo, que verá la luz dentro de un par de semanas: el 10 de marzo. Ni Rosalía, ni Selena Gomez, ni Paris Hilton, ni Harry Styles ni SZA ni Billie Eilish son parte de esas vacaciones de verano de la también actriz.

En cambio, sí que dos de aquellas canciones que aparecían en la pizarra han entrado en la terna final: son Jaded [Hastiada] y You [Tú]. Y ninguna es un feat con otro músico. Esas serán Thousand Miles [Mil Millas], con Brandi Carlile, y Muddy Feet [Pies embarrados], que canta a dueto con la australiana Sia.

ENDLESS SUMMER VACATION. MARCH 10. pic.twitter.com/p8uEwzl4Tc — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 27, 2023

Además, como ha anunciado la cantante con un vídeo en el que salen extractos de lo que parece serán algunos de los videoclips, también llegarán Rose Colored Lenses [Gafas de color rosa], Handstand [Hacer el pino], River [Río], Violet Chemistry [Química violeta], Wildcar [Comodín], Island [Isla], Wonder Woman, que no necesita traducción, y la homónima Endless Summer Vacation.

Miley, además, no deja estos días de estar agradecida por la inmensa acogida que ha tenido su primer single, y se espera que antes de que salga el disco lance alguna que otra canción más, si bien no su colaboración con Sia, que ya ha dejado claro que esa aparecerá junto con el álbum el próximo día 10.

Además, desde la revista Rolling Stone han querido hacer un ranking de todas las canciones de Miley hasta la fecha, quedando en primer lugar con los votos de sus críticos Wrecking ball, seguida de Party in the U.S.A., mientras que el tercer lugar ha sido para Slide away. Tras ellas, Midnight Sky y, en quinta posición, Flowers.