Dulceida gana la batalla legal contra su acosador: "Ojalá algún día acabe el odio en redes sociales"

La influencer Dulceida, con más de 3 millones de seguidores, es una de las caras más conocidas de las redes sociales. Esta exposición puede suponer un peligro para su vida privada y así lo sufrió hace un par de años cuando una persona comenzó a monitorizar todos sus movimientos.

A raíz de su ruptura con Alba, y según mostró en su documental con Prime Video, un individuo decidió comenzar a insultarla e incluso perseguirla. "Me ha hecho mucho daño, me ha dado mucho miedo y me ha hecho pasarlo muy mal", ha confesado ahora que por fin ha podido ganar un juicio contra él.

En Dulceida al desnudo, se pudo ver como Aida acudía al juzgado con su abogado tras haber interpuesto una denuncia, pero acusado no apareció. "Recopile muchísimas pruebas e información para poder denunciar junto con mi abogado", ha recordado ahora en sus historias: "El juicio no se celebró, pero no lo hemos dejado pasar y la semana pasada se celebró el juicio".

"Ya hay sentencia", ha anunciado contenta: "Por suerte hemos ganado. Lo teníamos claro, pero nunca había pasado por un procedimiento así. Ha asido mucha perdida de tiempo y como mucho malestar. No es plato de buen gusto".

Sin embargo, espera que esta batalla legal siente un precedente para que "se acabe el odio en redes sociales": "Aunque es una sentencia pequeñita, ya no puede acercarse a mí de ninguna manera y si lo hace el castigo será mayor".

"Todo acto tiene sus consecuencias. Detrás de cada perfil hay personas que sufren. Ojalá un día se acabe el odio y el acoso en redes sociales y la libertad que tienen algunos para hacer año", ha concluido.