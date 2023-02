Los derechos de Stefan Zweig

Desde el 1 de enero los derechos de las obras literarias de Stefan Zweig ya son de dominio público tras pasar más de 80 años de su muerte. Algo similar ocurre con la poesía y el teatro de Miguel Hernández.

Este hecho quiere decir que ahora cualquier editor puede publicar sus ensayos y novelas, algo que desde 2003 en España solamente estaba haciendo la Editorial Acantilado, a quienes desde estas líneas me gustaría agradecer su delicadeza y cuidado a la hora de tratar semejante obra de uno de los grandes de la prosa del siglo XX. Esperemos que el resto de empresas que se animen a publicar, y ya son varias las que han avanzado algunos volúmenes, lo traten con el mismo cariño con el que esta compañía catalana lo ha hecho.

Leer a Zweig debería ser algo imprescindible para cualquier ciudadano. Es uno de esos autores que supo ver los problemas que tenía la sociedad de la época, revisando el pasado y aventurándose a vaticinar cómo avanzaría con el tiempo. Reflejaba las emociones de sus personajes adentrándose en la psicología con un estilo muy accesible para el lector desde sus primeros cuentos hasta sus últimas novelas.

Nació en Viena en el seno de una acomodada familia judía allá por 1881, aunque residió en varios lugares, con especial predilección por Salzsburgo. Un escritor que se doctoró en Filosofía, que aprendió historia de la literatura y que se codeó con los mejores intelectuales de la época, como Albert Einstein, Auguste Rodin o Thomas Mann.

Sus biografías de Fouché, María Antonieta o María Estuardo le otorgaron un respeto importante en la época, al igual que un ensayo sobre los que él catalogaba como los tres mejores novelistas del siglo XIX: Balzac, Dickens y Dostoievski. Como poeta y dramaturgo no tuvo una especial relevancia e incluso con el auge del nazismo en los años 30 fue tildado de “no ario” y algunos de sus libretos fueron prohibidos para representaciones en Alemania.

Pero quizá la gran labor de Zweig y por lo que es un factor diferencial en cuanto a la escritura es por cómo supo ver que la sociedad necesitaba consumir literatura en pequeños fragmentos. Como novelista es abrumadora la cantidad de obras que publicó en forma de relatos cortos de lectura fácil.

Desde aquí me gustaría recomendar una de sus grandes obras, Novela de ajedrez, donde la obsesión se convierte en una virtud con doble fondo; también Carta de una desconocida, donde el amor no reconocido muestra todas expresiones; o Mendel, el de los libros, con la historia de un librero viejo que todos los días se sienta en la misma mesa de un café vienés.

Todas ellas te llevan a la reflexión, al igual que otras tantas que no he mencionado, y hacen que se desarrolle un diálogo interior que es necesario cuando se disfruta de una novela de este calado. Un autor que murió en 1942 en la localidad brasileña de Petrópolis quitándose la vida junto a su mujer en la cama, donde habían huido ante el miedo por la expansión del régimen nazi. Para saber más sobre él, quizá es imprescindible leer El mundo de ayer, su obra autobiográfica donde refleja sus inquietudes desde el exilio. Un maestro imprescindible para conocerse a sí mismo.