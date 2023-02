Laura Vilagrà, consellera de Presidencia de la Generalitat, ha sido durante tres meses protagonista de la política catalana. En su despacho en el Palau de la Generalitat, ofrece una entrevista a 20minutos para hablar sobre su trabajo al frente de la delegación negociadora de los Presupuestos por parte del Govern, una tarea intensa y con mucho suspense que, de momento, tiene final feliz.

Imagino que está más tranquila que hace un mes.

Tranquila y satisfecha, especialmente porque era muy importante que se tramitaran estos Presupuestos. No solo por el Gobierno, sino por la ciudadanía. Para dar respuesta a la situación de necesidad social, económica y ambiental que estamos viviendo. Estos Presupuestos permiten que actualicemos las prestaciones a las personas que en estos momentos tienen una situación social más precaria.

¿Habrá sorpresas de última hora?

No lo creo de ninguna manera, aunque ahora ha empezado la tramitación y acaba, definitivamente, el 10 de marzo. En este momento, nuestro pensamiento ya está en poder ejecutar partidas lo antes posible. De hecho, desde el Govern estamos preparando las licitaciones y las contrataciones que van asociadas a muchas de estas partidas.

Hay que destacar que las delegaciones negociadoras de estos Presupuestos estaban encabezadas por mujeres.

En política se están haciendo los deberes. Por ejemplo, en el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos la semana pasada, muchas intervenciones fueron de mujeres. Por lo tanto, en política, ya no es raro que en temas económicos o de Presupuestos hablen las mujeres. Destacar también que la consellera [Natàlia] Mas es la primera mujer que toma la responsabilidad de la economía de la Generalitat.

¿Ese liderazgo de mujeres facilitó en algo el acuerdo?

Teníamos una responsabilidad clara por las dos partes, con un equipo liderado, en nuestro caso, por la consellera Mas y yo misma y, en el caso de los socialistas, por la diputada [Alícia] Romero. Fue una negociación de idas y venidas, pero siempre con el componente de que queríamos llegar a un acuerdo poniendo el país por delante de los partidos.

¿Confía todavía en que Junts pueda apoyar los Presupuestos?

En estos momentos, después del debate de totalidad, parece bastante difícil. Nosotros hemos trabajado intensamente con todos los grupos, pero el hecho de que Junts optara por posiciones maximalistas en relación a la fiscalidad… Ya lo explicaron ellos públicamente, por lo tanto, no es ningún secreto.

Pero sería conveniente ese respaldo.

En todo caso, quien no da su apoyo a los Presupuestos que más respaldo van a tener en 22 años es quien tiene que dar explicaciones de por qué no ha sido capaz de llegar a acuerdos. Yo creo que el momento era importante y requería que todo el mundo fuera responsable, solvente y que pusiera por delante el interés de país y no el de partido.

¿Hubo algún momento en el que creyeron que también era imposible el acuerdo con el PSC?

En las negociaciones, siempre hay momentos más clave. Y claro, en esta negociación hubo momentos muy críticos. Creo que aquí el presidente Aragonès tomó el mando y las decisiones correctas para desbloquear la negociación. Centró la cuestión de la B-40 en un tema más territorial, y fue determinante la aceptación en parte la moción sobre movilidad del PSC. Vimos la oportunidad, a través de esta concesión, de poder desgranar todas las políticas públicas que van asociadas al Presupuesto.

Precisamente, de todas las partidas que se incluyen, ¿cuáles considera más importantes?

Para mí, las destinadas a reforzar el sistema sanitario, sobre todo, la Atención Primaria y la parte de atención directa a los ciudadanos. Esa primera puerta de entrada a la sanidad tenía que tener un refuerzo de profesionales y de presupuesto. Lógicamente, también las listas de espera.

¿Y una segunda prioridad?

Las partidas para educación también son de las más necesarias. Todo el sistema recibe un refuerzo de plantilla que hace que sea el momento histórico con más docentes. Esta ampliación de personal era imprescindible porque la complejidad de las aulas es evidente, y además necesitábamos potenciar la escuela inclusiva y luchar contra la segregación. Finalmente, había un tema que estaba lastrando la gestión de los centros, y es la subida de los precios de la energía. Necesitan un soporte económico para hacer frente a ese reto energético.

Se insistió también en el escudo social, que incluso se anunció en tiempos de Giró como conseller.

Hay muchas personas que en estos momentos están padeciendo más la crisis. Trabajadores pobres o personas que cobran prestaciones y que no se pueden hacer frente al incremento del nivel de vida. En este aspecto, era muy importante que este Presupuesto saliera adelante.

Hay una partida significativa para reindustrialización.

Aunque en estos momentos hay un paro relativamente bajo, nosotros querríamos que fuese menor. Hay que poner los recursos económicos en las zonas más débiles. Se ha trabajado un Plan Nacional sobre la Industria con medidas concretas con visión territorial. Poner los recursos económicos para aprovechar las oportunidades, como por ejemplo en el Camp de Tarragona. Muchas veces hablamos solo de algún proyecto, digamos turístico o de otro índole, pero hay toda una economía productiva que tiene mucho futuro en el Camp de Tarragona de carácter industrial vinculado al hidrógeno verde o a los microchips. La creación de trabajo es una prioridad para este Govern.

¿Todo esto se podrá poner en marcha con tan solo 33 diputados en el Parlament?

El Presupuesto es un ejemplo de que sí. Estamos tirando hacia adelante a pesar de todas las dificultades. De hecho, en esta situación se encuentran muchos gobiernos. Macron en Francia no puede aprobar leyes y aprueba decretos. En Inglaterra, diferentes primeros ministros también han tenido muchos problemas para legislar. En Estados Unidos también pasa un poco lo mismo. Es evidente que las democracias europeas y Estados Unidos pasan por un momento complejo, en el que la agenda política no es tan obvia y el entorno interactúa de una manera mucho más intensa.

Pero una parálisis legislativa en el Parlament durante más de dos años es insostenible.

Hay que trabajar codo con codo con otros grupos parlamentarios. Tenemos un plan de mandato muy claro, con un plan normativo que establece las leyes que queremos finalmente llevar al Parlament. Por cierto, este plan normativo fue pactado en su día con Junts Per Catalunya.

Quizás haya tácticas de partido que no lo vea así.

Hay que dejar los maximalismos a un lado y tener voluntad de pacto. Así saldremos adelante. No nos podemos permitir una situación de inestabilidad. Tenemos que dar solidez a la política y aceptar que ahora estamos en esta situación.

A ese contexto hay que sumar que los Presupuestos llegan un poco tarde.

Desde luego, tan solo tendremos nueve meses y medio para aplicar todas las medidas que se incluyen. Así que igual que con las licitaciones, algunas áreas están reforzadas desde el punto de vista de personal y ya se está preparando todo desde recursos humanos. Por ejemplo, el personal covid, que se ha consolidado en sanidad, o todo el personal que se ha requerido en el ámbito educativo, o para una oficina de refuerzo de todo el tema energético. Ha habido un aumento sustancial de peticiones de subvención para placas solares tanto en edificios públicos como en edificios privados e industrias. Todo esto ya se ha empezado a tramitar, para que cuando tengamos los Presupuestos aprobados nos pongamos inmediatamente a aplicarlo.

Se preparan movilizaciones contra la B-40. ¿Ese ruido puede también impedir la acción normal del Govern?

Todas las protestas, todas las consideraciones, evidentemente, son legítimas. Como decía anteriormente, el momento político es más complejo actualmente y los consensos no son tan obvios. Somos conscientes de ello y el Govern tiene que escuchar a todo el mundo.

En el caso del aeropuerto, a los pocos días del anuncio del acuerdo de Presupuestos ya había nuevas propuestas sobre la mesa.

Nosotros nos hemos comprometido a trabajar intensamente con el territorio y a trabajar entre Gobiernos. Hasta ahora, cuando AENA venía con una propuesta no tenía en cuenta la opinión del Govern. Pero la sociedad reclama este papel de la Generalitat. Y también es importante lo que tienen que decir los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales. Trabajaremos con rigor con el objetivo compartido de que sea, un hub internacional.

¿El Govern considera el proyecto de pista sobre el mar?

Es una propuesta de ámbito privado que tiene complicaciones técnicas y económicas de todo índole. En todo caso, no es la propuesta del Govern, pero se analizará.

"Los jueces interpretan de forma retorcida el Código Penal"

¿Hay en estos momentos alguna reunión programada de la Mesa de Diálogo? Nosotros siempre hemos explicado que habrá encuentros públicos cuando haya temas que explicar, cuando haya resultados. En este sentido, no vamos a vernos solo para una foto, no tiene sentido. Tiene que ser para un traspaso importante, como por ejemplo, vinculados a movilidad, que para nosotros son absolutamente de primer nivel como el traspaso de Rodalies.

El PSC parecía que quería ayudar en este tema.

En las negociaciones con el PSC hablamos del tema y, sobre todo, aclaramos cómo creíamos que tenía que darse el traspaso de Rodalies y cómo no, en términos generales.

¿Está más cerca ese traspaso? Es el gran de tema que afecta a miles de personas que en estos momentos tenemos un servicio realmente deficitario. Ahora, nosotros solo gestionamos el horario y poca cosa más, y lo que queremos es gestionarlo todo. Pero claro, evidentemente, con el traspaso económico asociado.

La reforma del Código Penal fue otro de los retos a los que se tuvo que enfrentar usted en la mesa de diálogo. ¿Qué opinión le merece el resultado final? Nosotros nos fijamos como objetivo la abolición del delito de sedición. Pocas personas creían que pudiera ser derogado. Por lo tanto, en este sentido es un hito importante. No es el Código Penal que Esquerra Republicana hubiera redactado, pero es verdad que, en general, nadie queda peor respecto de lo que estaba antes de la reforma.

¿Qué opina de que se hayan mantenido los 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras o los casos de Jové y Salvadó? Otra cosa es la interpretación que han hecho los jueces. Como siempre, los jueces interpretan de forma torticera y retorcida la reforma del Código Penal. Tampoco es una sorpresa y pasa en muchos casos. También es verdad que con la derogación del delito de sedición del Código Penal se ha desestabilizado el sistema judicial, que quiero recordar que no se renueva cuando toca y que Europa emplaza a democratizar aún más.

¿Cómo se ve y qué piensa hacer la Generalitat en el caso del ciberataque que tuvo lugar en 2014? Estamos estudiando las medidas legales que se puedan presentar contra el empresario que se ha confesado responsable. Pero también queremos saber más para intentar evitar estas situaciones. De hecho, es un tema que Europa tendría que abordar con mucha seriedad, porque ahora ha sido Cataluña, pero otro día será cualquier otro gobierno al que se ataque con una intencionalidad dañina.