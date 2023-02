Multan a un comerciante con más de 7.501 euros por buscar una dependienta de más de 40 años: "Quería paridad en la empresa"

El propietario de una tienda de cortinas en Barcelona ha sido multado con más de 7.501 euros tras publicar una oferta de empleo donde buscaba a "una mujer de más de 40 años". El anuncio fue publicado en el portal de empleo 'infojobs' y pronto despertó el interés de la Inspección de Trabajo.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat rápidamente se puso en contacto con Javier Marcos, el dueño de la tienda de cortinas, para comunicarle que sería sancionado con una multa de al menos 6.200 euros. Marcos ha sido acusado de una doble discriminación de género y de edad.

El dueño de la tienda de cortinas ha contado a Europa Press que, tras recibir una citación, sus abogados recurrieron dicha multa, pero que la única respuesta que obtuvieron es que "la ley es la ley", le dijeron que "no se podía hacer nada al respecto". La multa a Javier termino ascendiendo hasta los 7.501 euros.

Le multan con 7.501 euros por buscar una dependienta de más de 40 años. pic.twitter.com/7gnewVcu4j — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 16, 2023

Marcos cuenta que su empresa se conforma de cuatro hombres y una mujer, la cual está a punto de jubilarse. "Yo lo único que quería hacer era un poner un poquito de paridad en mi empresa", afirma el comerciante. Además, ha explicado que el requisito que imponía que la mujer tuviese más de 40 años también tiene una explicación. Javier Marcos piensa que, actualmente es muy complicado que las mujeres que superan esa edad encuentren trabajo y que simplemente quería darles una oportunidad.

El dueño de la tienda de cortinas se muestra decepcionado, pues su intento de hacer una buena acción le ha costado 7.501 euros. “No he ayudado, tengo la multa y tengo que pagar, no me queda otra”, cuenta Javier. Actualmente la oferta de empleo ya ha sido eliminada del portal de búsqueda de empleo.