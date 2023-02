Izaskun Uranga, de Mocedades: "Soy la única mujer que ha estado 56 años en la misma agrupación"

Eres tú es la canción con la que el grupo de hermanos Mocedades se presentó a Eurovisión en el año 1973, consiguiendo que España quedase en segunda posición.

Este 2023 se cumplen 50 años de su lanzamiento y, aunque el grupo esté dividido en tres, ha sido el liderado por Izaskun Uranga el que ha grabado un disco recopilatorio con colaboraciones como las de David Bisbal, Ana Torroja y Plácido Domingo.

Con motivo de este aniversario, ha concedido una entrevista para Diez minutos donde ha hablado de su trayectoria profesional, así como de los problemas que ha habido entre los integrantes de la banda y de su actuación en el festival europeo.

Comenzando por cómo describe ella sus años en la música, asegura que es "la única mujer que ha estado 56 años consecutivos dentro de la misma agrupación". "Es un reconocimiento por algo que has hecho y sabes que lo has hecho", comenta.

La fundadora de Mocedades asegura que nunca ha tenido la tentación en abandonar el grupo, aunque han pasado por momentos duros, como el fallecimiento de dos de los integrantes y su fragmentación en tres subgrupos.

"Nosotros tenemos los derechos de Mocedades. No necesitamos polémicas", apunta Izaskun sobre ella y Javier Garay, el otro integrante del grupo que se le reconoce también como Mocedades.

"Entendemos que ahora que nosotros estamos grabando con nombres de talla internacional, que haya gente que se quiera subir al carro. Cada uno sabrá cómo mueve sus cosas, pero los mismos trenes han pasado para cada uno de nosotros", asegura sobre El Consorcio, la escesión de la banda compuesta por sus hermanos Iñaki, Estíbaliz, Amaya Uranga y Carlos Zubiaga.

Sobre la relación con ellos, asegura que a nivel personal no tienen ningún problema, pero que en vez de terminar las cenas cantando, las acaban con charlas: "Mi hermana Amaya estuvo comiendo en casa ayer. El tema está en que son muchos años y te vas quemando. Muere gente que a cada uno le ha tocado más cerca, y eso te aleja mucho más".

De Eurovisión comenta que lo que más le gustó fue ganar a Cliff Richard, el que fuera representante ese año de Inglaterra. Pero lo que no recuerda con buen gusto fue el vestido que le pusieron para la actuación: "Yo siempre he sido muy informal y me pusieron un vestido de niña bien. Era rosa con tablitas y no me gustó nada".

Tal y como se ha citado antes, de esto han pasado ya 50 años. Izaskun tiene actualmente 72, una edad con la que muchos piensan en retirarse, pero ella no comparte este pensamiento. "Hasta que el cuerpo aguante. Yo soy un Ferrari con carrocería de 600", concluye.