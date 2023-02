Beyoncé se convierte en la artista con más Grammys de la historia

Beyoncé se ha convertido esta noche en la artista con mayor número de Grammys en la historia al haber alcanzado los 32 tras recibir esta noche, hasta el momento, cuatro gramófonos, durante la 65ª edición de la máxima fiesta de la música.

El público se ha puesto en pie para ovacionar a Beyoncé cuando recogió este premio que, al borde de las lágrimas, dedicó a Dios, a sus padres, a sus tío Johnny, a sus hijos y a la comunidad queer.

La artista, quien llegó tarde a la ceremonia, ya era la mujer más nominada de la historia -en 88 ocasiones- y hasta antes de la gala contaba con 28 premios que avalaban su exitoso camino en la industria musical como estrella de pop.

Además de romper el récord que tenía el director de orquesta húngaro Georg Solti, Beyoncé supera también a figuras icónicas como el legendario productor Quincy Jones, con quien compartía el segundo lugar de la selecta lista.

Los cuatro títulos que ha ganado la cantante hasta el momento esta noche son mejor canción de música electrónica y dance por "Break My Soul"; mejor interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa"; mejor canción de R&B por "Cuff It" y por mejor álbum dance electrónico por "Renaissance".

Un álbum que ha supuesto el regreso por la puerta grande de la cantante, que desde 2016 con "Lemonade" no presentaba un disco de estudio. Beyoncé se embarcará ahora en una gira en la que visitará países de Europa y Norteamérica.

Beyoncé es la artista más nominada esta noche con nueve candidaturas.

La 65ª entrega de los Grammy se está celebrando este domingo en el Crypto.com Arena, recinto conocido por ser la casa donde juegan sus partidos los equipos de baloncesto Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers.