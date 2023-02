La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler, que se confirmó el pasado 28 de diciembre, está siendo cuanto menos tormentosa. Desde entonces se está produciendo un intenso cruce de declaraciones, ya sean directas o camufladas entre artículos y obras literarias.

Tras la supuesta respuesta de la socialite mediante las palabras de la periodista Pilar Vidal en ABC hace unos días, ahora Vargas Llosa se ha sentado a hablar con Manuel Jabois para El País, donde ha lanzado algún que otro dardo a su expareja.

"Yo no voy a hablar de Isabel, para nada", ha afirmado en un primer momento. Sin embargo, con el paso de los minutos, el escritor ha terminado refiriéndose a ella y su relación en varias ocasiones. Y, además, en todo momento ha parecido desmentir las palabras de hace unos días de Vidal.

"Yo no he hecho ninguna declaración sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba", ha afirmado sobre la persecución de la prensa rosa y su actitud ante ella, puesto que se decía que él estaba encantado por ser un personaje mediático.

Relacionando esa etapa vital con su profesión, el escritor ha asegurado que "la experiencia ha sido magnífica, pero no literaria". Además, ha dejado caer que no hará un relato de su vida personal: "No se puede convertir en una novela. Absolutamente no".

Mario Vargas Llosa tiene claro que sus relaciones sentimentales y su profesión "son dos mundos muy distintos, muy separados". Por esa misma razón, parece confirmar rotundamente que no escribirá un libro para contar los entresijos de su relación con Isabel Preysler.

"La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros", ha terminado diciendo tajantemente sobre el tema, además de afirmar que, a pesar de todo, no se arrepiente "de nada, absolutamente".