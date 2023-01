Rocío Flores, criticada por un "uso excesivo" de Photoshop en su última publicación: "No pareces tú"

Rocío Flores siempre se muestra muy activa por redes sociales. Todas las fotografías que publica no tardan en llenarse de comentarios y 'me gustas'. Aunque, en su última publicación, los mensajes que ha recibido no son de apoyo, como suele ser en el resto de sus imágenes.

En la fotografía que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha compartido recientemente, hay una queja común por parte de sus seguidores: el uso excesivo de Photoshop. La influencer se muestra en un atardecer en la playa de Málaga, junto al texto: "Amor el atardecer de esta ciudad".

Pocos instantes después de subir la publicación a su Instagram, la bandeja de comentarios se ha llegado de mensajes en los que aseguran que "no parece ella" y que "el autoengaño no es bueno". De hecho, hay quienes han destacado que parece tener una figura desproporcionada o que luce mucho mejor "al natural cuando aparece en sus stories".

A estas duras críticas, la nieta de Rocío Jurado no ha querido hacer ningún tipo de comentario. La que fuera concursante de Supervivientes ha querido mostrarse segura consigo misma y con su cuerpo tras someterse a una liposucción.

Aunque no todo han sido comentarios negativos. Amigos y familiares de Rocío han querido mostrar su apoyo. Así lo ha demostrado su propio padre, Antonio David Flores: "Qué guapa estás hija. Te amo", o Marta Riesgo: "Dios mío".