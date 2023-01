El Govern redobla la presión sobre el PSC para pactar los Presupuestos

El Govern de Pere Aragonès considera esta semana como definitiva para cerrar un acuerdo presupuestario con el PSC y también con Junts con los que mantendrá contactos en las próximas horas.

De momento, y para aumentar la presión sobre los socialistas, el presidente de la Generalitat ha convocado este lunes a los sindicatos y a las patronales en el marco del Consell del Diàleg Social para informar a los actores económicos catalanes de la situación de la negociación de los presupuestos. Participarán en la reunión los secretarios generales de CCOO y UGT –Javier Pacheco y Camil Ros–, los presidentes de las patronales Foment del Treball y de PIMEC –Josep Lluís Sánchez-Llibre y Antoni Cañete–, así como el consejero de Empresa y Trabajo, Roger Torrent.

Esta reunión es de principal importancia para Aragonès como elemento de presión sobre los socialistas y servirá para recordar que, hace 50 días, el presidente catalán cerró un pacto que calificó de "histórico" porque "nunca antes el Govern había implicado los sindicatos y las patronales en la elaboración del presupuesto".

Horas antes de la reunión, la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmado que con voluntad política el Govern y el PSC podrían llegar a un acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Generalitat en una reunión de una hora: "Con voluntad política, en una hora seguro que nos podríamos poner de acuerdo".

Vilagrà ha explicado que desde el Govern están "esperando la respuesta del PSC" en relación con las cuestiones presupuestarias planteadas por ERC. Ha recordado además que la negociación de las cuentas con Junts "sigue abierta" y que mañana se reunirán para hablar de los Presupuestos.

Para la consejera de Presidencia Vilagrà, "en una negociación no puede ser todo o nada, todo el mundo tiene que ceder" y, en este sentido, ha asegurado que desde el Govern han cedido y avanzado mucho en las reuniones. "Hemos trabajado muchísimo todas las propuestas presupuestarias y también las que hemos querido situar fuera del presupuesto", ha insistido.

Por su parte el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que si desde ERC "se avienen a cerrar un acuerdo, habrá presupuestos en unas horas". Pero no ve en los republicanos voluntad de pactar las cuentas. Según Illa, ERC está "bloqueando el acuerdo" para los Presupuestos de la Generalitat y ha asegurado que la propuesta de su partido para apoyarlos –que incluye proyectos como el Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y la B-40– es de mínimos, no de máximos. Sobre la reunión que este lunes mantendrá Aragonès con sindicatos y patronales, Illa aseguró no sentirse presionado "en absoluto" por este encuentro.

En una entrevista a El Periódico, el primer secretario del PSC ha afirmado que a pesar de las desavenencias para cerrar un acuerdo, estas últimas horas se "han intercambiado mensajes y hay un contacto fluido" con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y considera que ahora es él quien tiene la responsabilidad para alcanzar pactos.

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSC), que ha recordado al Govern y al presidente catalán Pere Aragonès que la responsabilidad de alcanzar un acuerdo sobre los presupuestos es suya: «Cataluña no puede perder más el tiempo, son demasiados los trenes que ha perdido, el Govern ha de gobernar y ha de acordar presupuestos y, si no está de acuerdo con la propuesta de prosperidad y protección que ofrece el PSC, lo que ha de hacer es buscar alternativas», ha dicho Batet en un acto de partido en Montmeló (Barcelona).

El Govern mantiene la negociación presupuestaria a dos bandas, con el PSC y también con Junts con los que se reunirá este martes. Horas antes de este encuentro, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha urgido a ERC a que acabe con el "vodevil" de los presupuestos y que los negocie en el Parlament y no en Madrid, criticando de nuevo los acuerdos de ERC con el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, Turull critica que los republicanos estén "coqueteando" para "llegar a un acuerdo como sea con los socialistas": "Dijeron que nosotros éramos socios prioritarios", ha reprochado el secretario general de Junts.

Las cifras que el Govern tiene sobre la mesa para negociar son un incremento de 1.284 millones en Salut destinados principalmente a la atención primaria y a la salud mental. El presupuesto para el departamento de Feminismos se incrementará en 25 millones de euros, y se destinarán 84,7 millones a que la escolarización de los niños de 2 años sea gratuita.