Laura Escanes se sincera sobre cómo lleva la custodia compartida de su hija con Risto Mejide: "Es una sensación agridulce"

Laura Escanes está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional, sin embargo, no puede negar que se encuentra un poco agobiada. Su vida personal está cambiado a pasos agigantados, desde su ruptura con Risto Mejide, su nueva relación con Álvaro de Luna o su mudanza, la joven madre no para.

La catalana se ha comprado un nuevo piso en Madrid, al que irá a vivir en los próximos meses junto a su hija Roma: "Tengo agobio por el nuevo piso sobre todo. Cuando hay cosas que no dependen de mí y no puedo controlar yo, me agobian. Pero a la vez, disfrutando del proceso de vivir estas cosas por primera vez".

Laura está ilusionada con su nueva vida, aunque no por ello olvida todo lo vivido y lo mal que lo pasó tras su separación. Para ella su hija es su mayor tesoro, por lo que estar separada de ella no le resulta fácil. Al fin y al cabo, la niña aún tiene solo tres años y medio. Así lo ha querido contar a través de su cuenta de Instagram.

Laura Escanes responde a un seguidor. lauraescanes/ INSTAGRAM

"El primer día lo pasé fatal, pero supongo que muchas madres y padres separados me entienden. Es una sensación agridulce porque sé que ella está feliz igualmente", ha asegurado cuando le han preguntado por cómo lleva la custodia compartida. Por ello, aprovecha los momentos en los que está sola para poder disfrutar de su tiempo libre, que de otra manera no podría por problemas de agenda.

Tanto ella como el padre de su hija viven en Madrid, ya que la pequeña va a un colegio de la capital y ellos mismos trabajan en la capital. Por ello no se plantea alejarse de la ciudad, al menos de momento: "Logísticamente, nos va mejor a todos", ha asegurado.