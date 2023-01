De la bajera a la funda nórdica: cómo vestir tu cama con sábanas de calidad por menos de 40 euros

No hay sensación más reconfortante que acostarse arropado por unas sábanas suaves y bonitas. Pero, con el paso del tiempo, el textil del hogar se desgasta y los tejidos pierden el color o se vuelven ásperos. Ha llegado la hora de renovar la ropa de cama. Podemos retrasar ese momento si prestamos atención y lavamos nuestras sábanas y toallas adecuadamente, pero el momento de cambiarlas siempre llega. Así que ¿por qué no aprovechar para dar un aire nuevo a nuestro dormitorio?

Claro, que hacernos con bajeras, encimeras, edredones o colchas nuevas puede dar un poco de vértigo por el gasto que supone para el bolsillo. Pero, ¿y si te decimos que es posible cambiar por completo toda la ropa de cama por menos de 40 euros y con productos de calidad? Increíble, pero cierto. En Amazon disponen de una línea de textiles con buenas valoraciones y un precio muy ajustado: la colección Amazon Basics. Fundas nórdicas, almohadas, cobertores y sábanas en colores, tejidos y medidas diferentes para acertar con lo que mejor se ajusta a tu colchón y a tu gusto. Sigue leyendo porque te contamos cómo conseguirlo todo al mejor precio.

Bajeras ajustables desde 9 euros

Las sábanas bajeras son las que más se desgastan y son las que primero hay que renovar. Si quieres acertar con el tamaño para que se ajusten al colchón sin que queden arrugas, apunta: escoge el formato twin si tienes una cama individual con colchón de 90; doble o de matrimonio, si tu cama es de 135 centímetros; queen, para colchones de 150 centímetros o king, si tu cama es dos metros de ancho. Y presta atención al grosor del colchón para que las puedas colocar bien. Este modelo de microfibra, que cuesta menos de 9 euros, está disponible en muchas medidas, distintos grosores y en 14 colores.

Incluye medidas para colchones gruesos. Amazon

En cuanto al tejido, la elección dependerá de tus gustos, de la comodidad del lavado y del precio. Puedes apostar por sábanas de poliéster resistentes que se arrugan poco o decantarte por el clásico algodón, que en Amazon Basics, es posible encontrar en distintas calidades, como una bajera de 400 hilos de satén por menos de 20 euros. Incluso, puedes probar un modelo confeccionado en tejido jersey, con punto de algodón, uno de los más valorados con más de 20.000 reseñas en la web.

Encimeras por 10 euros

Apostar por una sábana encimera de calidad es tan importante como elegir una bajera ya que, al colocarse bajo el edredón o la manta está en contacto con la piel. En Amazon hemos encontrado un modelo transpirable y suave de algodón satén de 400 hilos para los más exigentes. Pero, si buscas algo más económico, esta sábana de microfibra cepillada en varios colores es una de las más valoradas y solo cuesta 10 euros.

Sábana encimera de microfibra de Amazon Basics Amazon

Fundas de almohada por menos de 9 euros

Más de 26.000 valoraciones tienen los juegos de dos fundas de almohada Amazon Basics que hemos encontrado en 16 colores y dos tamaños diferentes: de 50x80 y 65x65 para que puedas ponerlos con comodidad. Están confeccionados en tejido 100% poliéster, no se arrugan, se lavan con agua caliente y admiten secadora. Son prácticos, confortables y, por eso, son los más vendidos.

En 14 colores para que combinen con cualquier sábana. Amazon

Pero, si lo que te gusta es que tu cabeza repose en tejido de algodón, no lo dudes: este set con calidad premium y cinco colores es una gran opción. Eso sí, solo está disponible en una medida: 50x80.

Funda nórdica desde 10 euros

El diseño prima a la hora de escoger la funda nórdica porque no solo debe ser cómoda, sino que también debe vestir el dormitorio. Como en el resto de textiles, la línea Amazon Basics ofrece muchas opciones y sin que nos duela el bolsillo. Por ejemplo, este juego de funda y almohadas de microfibra en varios diseños tiene un precio que arranca desde poco más de 10 euros según la medida y el modelo.

Gris industrial, morados, azules, florales... hay muchos modelos para elegir. Amazon

Un 'pack' de 5 piezas por 33,54 euros

Si has llegado hasta aquí ya lo sabes: renovar toda tu ropa de cama no cuesta más de 40 euros. Claro que, todavía no lo has visto todo, porque en Amazon Basics también puedes encontrar unos completos packs que incluyen todas estas piezas a un precio todavía menor. Eso sí, no siempre están disponibles en todas las medidas. Por ejemplo, este juego dos fundas de almohada (una de cada color), bajera, encimera y edredón solo cuesta 33,54 euros, pero es exclusivo para camas de 90x200.

Todo en un set de cinco piezas. Amazon

