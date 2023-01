Tamara Falcó habla de planes de boda con Íñigo Onieva: "La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo"

Tamara Falcó dio la bienvenida al nuevo año apostando por el amor, las nuevas oportunidades y la confianza. Así lo ha demostrado en su última entrevista con la revista Harper's Bazaar, que recoge los detalles de su reconciliación con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón asegura que está enamorada y que, si todo va bien, pasará por el altar en 2023.

La colaboradora de El hormiguero, que ha sido nombrada Women Of The Year 2022 -Mujer del Año 2022-, ha atravesado unos meses complicados después de que, tras enterarse de que el empresario le había sido infiel, decidiera romper con él y cancelar los planes de boda. Sus declaraciones sobre su decisión, que parecía bastante firme, coparon los titulares de la crónica social durante semanas, pero, ahora, la historia ha dado un giro.

"Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia (risa contagiosa)", declara la ganadora de MasterChef Celebrity en su conversación, que encabeza la portada del número de febrero de Harper's Bazaar.

A la espera de que se publique la entrevista, la revista ha compartido las respuestas de Falcó sobre su situación sentimental, que cambió, tal y como se preveía, a partir de la celebración de Nochevieja.

"Tamara, me vas a volver loco… ¡Que son los cuartos!' Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre", recuerda la empresaria sobre su reencuentro con Onieva.

"La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible", zanja la marquesa.

Isabel Preysler apoya a su hija, aunque es clara con su posición. "Mami me dijo: 'Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: '¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente, me dijo que no".

"Yo tenía el referente de mi madre, que en los 70’, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un 'no' rotundo", zanja.