Ahorra dinero en tu factura de luz desenchufando estos electrodomésticos que sueles tener conectados

Son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo en el hogar para conseguir reducir el consumo de energía y, por tanto, ahorrar en la factura de la luz, sobre todo, en lo que tiene que ver con los electrodomésticos.

Normalmente, en los hogares se suele dejar enchufados casi todos los electrodomésticos, aparatos o dispositivos que se usan a diario. Es el caso de la televisión, el frigorífico, el microondas o, incluso, el tostador o el aparato wifi.

Esto supone un consumo extra, ya que aunque la televisión se apague con el mando o el microondas no esté activado, estos aparatos conectados a la red eléctrica siguen consumiendo, en menor intensidad, pero gastan luz. Esto es lo que se conoce como consumo fantasma.

El consumo fantasma se define como un tipo de gasto eléctrico invisible que se produce cuando el usuario no está utilizando el aparato en cuestión y, por tanto, se engrosa la factura de la luz sin que este se dé cuenta, solo porque los aparatos están enchufados, aunque no se utilicen.

De este modo, hay que tomar nota de una serie de aparatos que funcionan mediante corriente eléctrica y que se suelen dejar siempre enchufados, generando un gasto extra que puede evitarse.

Desenchufar los aparatos que no se estén utilizando puede suponer un ahorro de más de 100 euros al cabo del año, según los datos que recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

¿Qué aparatos consumen más en modo 'fantasma'?

La misma OCU elaboró un listado de aparatos y electrodomésticos que generan un mayor gasto en stand by, es decir, cuando están apagados, pero enchufados. Uno de los que más gasta de este modo es el televisor, aunque también están las videoconsolas y los ordenadores de escritorio.

Estos datos ya nos dan una pista sobre qué aparatos se deben desconectar cuando no estén en uso, aunque hay otros dispositivos y electrodomésticos que deben desenchufarse para poder ahorrar un mayor porcentaje en la factura de la luz.

Desenchufa estos electrodomésticos para ahorrar en casa

En primer lugar, el televisor es uno de los aparatos que se utilizan cada día en la mayoría de los hogares. Ya sea en el propio salón o en las habitaciones, todo el mundo tiene una o varias teles en su hogar. Se trata de uno de los aparatos que más consume al estar enchufado, aunque esté la pantalla apagada. De este modo, un gesto tan sencillo como desenchufar la tele cuando no se está usando ya supone un ahorro de entre 8 y 9 euros al año, según datos de Naturgy.

A raíz de esto, también hay que tener en cuenta los descodificadores de televisión, otros aparatos que se encuentran en el podio de los que más consumen al año en stad by. Concretamente, consumen en la factura de la luz entre 7 y 10 euros al año si se dejan conectados cuando no se están usando.

Igualmente, hay que tener muy en cuenta los cargadores y otros cables, como la regleta, que es el conjunto de enchufes que se conecta a la red eléctrica para poder enchufar varios aparatos en una misma toma. De este modo, hay que saber que los cargadores consumen lo mismo cuando se dejan enchufados sin utilizarse que cuando están cargando un móvil. También desenchufar la regleta es fundamental para evitar el consumo fantasma de varios aparatos a la vez, así como el que hace la propia regleta.

En cuanto a los ordenadores, tanto los de escritorio como los portátiles consumen energía cuando se dejan conectados a la red eléctrica, más aún si se dejan en modo suspensión y no se apagan al completo. Es cierto que los portátiles gastan menos energía que los de mesa, pero si no se están usando conviene desenchufar y apagar por completo ambos, de tal modo que no se gaste nada de energía. El portátil puede suponer un gasto de 6 euros al año.

Por otro lado, es sabido que la nevera es el electrodoméstico que más energía consume en toda la casa. Esto es debido a que se trata de un aparato de grandes dimensiones, que requiere mucha energía para hacer funcionar el motor de enfriamiento y que, además, tiene que estar enchufado siempre para que no se estropeen los alimentos. Sin embargo, un truco para ahorrar en la factura anual consiste en vaciar y desenchufar la nevera cuando se va a estar fuera de casa varios días consecutivos, por ejemplo, durante las vacaciones.

Lo mismo sucede con otros electrodomésticos que no se pueden estar enchufando y desenchufando todos los días porque suelen tener detrás el cable y la toma de corriente. Es el caso de la lavadora o el lavavajillas. Sin embargo, merece la pena desenchufarlos cuando se va a estar un periodo de tiempo considerable fuera de casa, para gastar lo menos posible.

Otra opción cuando se va a estar fuera del hogar durante varios días es bajar directamente los plomos del cuadro de la luz, siempre y cuando no haya ningún aparato en casa, como la nevera o una alarma, que necesite estar en funcionamiento.

Por último, si estás pensando en cambiar alguno de los electrodomésticos del hogar, debes fijarte siempre en el etiquetado, donde se muestra su eficiencia a la hora de consumir energía. Los más eficientes suelen ser más caros, pero a la largar resulta un ahorro tener aparatos que consuman menos energía.