Luis Pita, experto financiero: "Preahorrar es la forma de ahorrar todos los meses sin esfuerzo"

Luis Pita (Madrid, 1976) es experto financiero y autor del libro Ten peor coche que tu vecino (LID Editorial, 2012), uno de los libros de finanzas personales más vendidos en España y América Latina. Además, es fundador de Preahorro.com, que es justo el concepto que, junto con otros procedimientos, le ha ayudado a conseguir una libertad financiera de más de 14 años, según indica a 20minutos.

Tu método se enfoca en "preahorrar", en lugar de "ahorrar". ¿Cuál es la diferencia entre ambos?

Ahorrar no funciona, preahorrar sí. Es la forma de ahorrar todos los meses sin esfuerzo. Los españoles solemos ahorrar lo que sobra al final de mes, es la forma tradicional y lo que hemos aprendido de nuestros padres. ¿Qué es lo que pasa con este método? Que al final de mes casi nunca queda nada porque nos lo hemos gastado todo. Además, lo poco que queda es siempre después de un brutal esfuerzo y de mucha fuerza de voluntad. El preahorro soluciona ese problema. Consiste en ahorrar a principio de mes de forma automática en lugar de hacerlo al final, y esa pequeña diferencia se nota más de lo que podríamos pensar.



¿Cómo podemos llevar a cabo ese preahorro?Para preahorrar solo hay que ordenar al banco que haga todos los meses una transferencia automática de la cuenta donde cobras la nómina a una cuenta separada de ahorro sin tarjeta. Y que lo haga a principio de mes o cuando vayas a cobrar tu salario. Como el dinero no llega a tu bolsillo, tampoco tienes la tentación de utilizarlo y te acostumbrarás más rápido de lo que piensas a vivir sin él. Así, con el preahorro te aseguras que ahorras todos los meses la cantidad que tú quieres y no solo lo que sobra, por eso funciona tan bien.

¿Qué aspecto dirías que es el más importante a la hora de ahorrar (o preahorrar)?

El aspecto más importante para ahorrar es que no te cueste hacerlo, que no percibas el ahorro como un sacrificio. Y eso es precisamente lo que suele ocurrir porque asociamos ahorrar a renunciar a algo. ¿Cómo puedes lograr que no sea así? Muy sencillo: haciendo que todo funcione de forma automática. Al programar una transferencia periódica que se ejecute todos los meses no hay que hacer esfuerzo para ahorrar mes tras mes. Y como ya estás ahorrando de forma automática, el resto del dinero que sobra lo podrás gastar sin remordimiento. Con el preahorro, el paso más importante es empezar. Da igual que sea con 50€ o un 5% de tus ingresos. Una vez empiezas es muy complicado que dejes de hacerlo.

En varias ocasiones has comentado que tu libertad financiera es de 14 años, ¿qúe significa y cómo podemos empezar a generar la nuestra?Quiere decir que si hoy dejase de trabajar podría mantener mi nivel de vida actual sin cambiar nada durante los próximos 14 años. Seguiría llevando a los niños al mismo colegio, viviendo en la misma casa, yendo a cenar los jueves con mi mujer y comprándome algún cómic cada mes. He conseguido toda esa libertad financiera sin fundar Facebook ni recibir una gran herencia, simplemente siguiendo una serie de normas financieras básicas y, como se titula el libro que escribí hace años, teniendo peor coche que mi vecino. En otras palabras, viviendo dentro mis posibilidades, preahorrando todos los meses como punto de partida y tomando decisiones acordes a lo que me interesa a mí y no a lo que vaya a pensar el resto.



Y lo de tener peor coche que tu vecino, ¿a qué se debe?Para mí el coche es una herramienta que me lleva de un lado a otro. No necesito tener el mejor BMW o un Porsche Cayenne para eso y, además, sé que no lo iba a disfrutar. Para la mayoría de personas el coche es un símbolo de estatus y adaptan el que tienen a ese estatus para demostrar lo bien que les va en la vida. Yo prefiero tener peor coche, pero más libertad financiera. El preahorro es la primera pata de mi libertad financiera. La segunda es la inversión a largo plazo. Más de la mitad de mi libertad financiera se la debo al rendimiento de mis inversiones que están siempre centradas a largo plazo.

Hay gente que se propone ahorrar pero, tras un tiempo, acaba dejándolo de lado. ¿Por qué crees que hay personas a las que le cuesta?Por un lado, vivimos en una sociedad hiperconsumista que nos incita constantemente a gastar y gastar más. La oferta es enorme y ni siquiera hay que salir de casa para hacerlo. Ahí tienes cada vez más plataformas de streaming, por ejemplo. ¡Y puedes incluso comprar desde el móvil! Vamos, que gastar nunca ha sido tan fácil. Por otro lado, nuestro propio cerebro está condicionado para buscar la recompensa inmediata frente a una mayor a largo plazo. Por eso, si tenemos dinero en el bolsillo es muy fácil gastarlo. Cuando juntas ambos factores, hay una simbiosis perfecta para gastar en lugar de ahorrar. Si a esto se añade que la mayoría de personas que ahorra no lo hace de forma automática, es muy fácil ahorrar dos meses y perder fuelle o interés.

¿Qué mentalidad debemos tener para gestionar la economía personal?

A todos nos gusta gastar, sin embargo, gusta más tener libertad financiera para elegir en qué trabajar, con quién y, sobre todo, como emplear el tiempo. Una vez te das cuenta de que el dinero es una herramienta más para comprar tiempo y libertad, la forma de gestionarlo y utilizarlo cambia. Ahí es cuando puedes empezar a darle el valor adecuado y ver cómo ese ahorro mensual te ayuda a largo plazo, para tener un futuro mejor, pero también hace que tu vida sea mucho más feliz y que tengas menos estrés financiero. Para la mayoría de personas este cambio surge cuando empiezan a preahorrar, se dan cuenta de que pueden hacerlo sin esfuerzo y ven como en poco tiempo su estrés por el dinero desaparece.

¿Cómo podemos convertir el proceso de ahorrar en un hábito?La forma de convertir el proceso de ahorro en un hábito es hacerlo de forma automática. Basta con programar una transferencia periódica y ya estarás ahorrando todos los meses. Suena sencillo, pero es que en realidad lo es. De hecho, te dejará de costar por el simple hecho de que tendrás que hacer una acción para cancelarlo. Un truco para que todo funcione es no empezar demasiado fuerte. Si nunca has ahorrado, no pretendas ahorrar un 20% de tu salario de golpe. Si lo haces es fácil que lo pases mal el primer mes y lo dejes. Es mejor empezar poco a poco, por ejemplo, con un 5% de tu salario e ir aumentando un punto porcentual cada mes o cada dos meses hasta alcanzar un nivel con el que estés cómodo.

En el actual contexto marcado por la inflación, ¿es posible ahorrar dinero? La inflación tiene dos efectos sobre nuestra economía. Por un lado, hace que pierdas poder adquisitivo y calidad de vida, porque todo cuesta mucho más. Con el mismo salario, podemos comprar menos cosas. Por otro lado, la inflación se come tus ahorros a largo plazo porque cada vez el dinero que has ahorrado vale menos. No obstante, ahorrar en un entorno con inflación es posible atendiendo a tres frentes.



Y esos frentes son...- Optimizar el gasto. Hay dos herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. La primera o es lo que yo denomino "El día de las facturas" que consiste en reservar un día para revisar todos tus gastos fijos. Lo idóneo sería hacerlo en enero o en septiembre. La segunda herramienta es elegir bien cuándo comprar cada producto, porque hay productos que bajan su precio en determinados momentos del año y esperar puede merecer la pena.

- Batir a la inflación con tus ahorros, es decir, invertir a largo plazo con una rentabilidad por encima de la inflación.

- Aumentar tus ingresos, bien con un cambio de trabajo o buscando una segunda fuente de ingresos (por ejemplo, algún ingreso pasivo).

Se acaban las fiestas de Navidad y viene la cuesta de enero, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a ella?Para empezar, evitar la tentación de dejar de ahorrar. A partir de ahí, lo primero y más sencillo es instaurar "El día de las facturas" si todavía no lo practicas para así revisar tus gastos fijos y ajustarlos. Mi consejo es empezar por los gastos recurrentes que menos te importan, por ejemplo, en lugar de quitarte la suscripción a Netflix o al gimnasio (si lo usas), busca ajustar la factura de la electricidad, del móvil o de los seguros. ¿La razón? Son gastos que no inciden en tu calidad de vida. Si quieres ir más allá, puedes empezar a hacer un presupuesto más detallado con el resto de gastos que no son recurrentes. Eso te ayudará a tener una idea más clara de cómo y en qué estás gastando tu dinero. Es fácil que lo hagas en cosas que no te importan tanto o que no disfrutas de verdad.