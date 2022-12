No te pases con el Bizum: Hacienda te vigilará a partir de esta cantidad

Las operaciones con Bizum no dejan de crecer. Un reciente estudio del Banco de España revela que los pagos entre particulares a través del teléfono móvil concentran ya el 13,1% del total de las operaciones y el 14% del importe.

Pero debemos tener cuidado, porque existen ciertos límites en los pagos para garantizar la seguridad entre particulares, que si se sobrepasan, pueden dar pie a una investigación de la Agencia Tributaria.

El envío de dinero a través de Bizum también se acoge a la Ley General Tributaria y el límite por el que Hacienda vigila los movimientos bancarios es de 10.000 euros. Las cantidades que superen esta cifra deben ser declaradas en nuestra declaración anual.

En general, las entidades bancarias están obligadas a proporcionar a la Agencia Tributaria toda clase de "datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria" que estén relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En cuanto al resto de límites, el importe mínimo para una operación es de 0,50 euros. El importe máximo por operación es de 1.000 euros. El número de operaciones enviadas por un cliente es ilimitado.

El número de operaciones recibidas por un cliente en un mes no puede exceder las 60, mientras que el importe de operaciones enviadas por un cliente en un día no debe superar los 2.000 euros. Además, el importe de operaciones enviadas en un mes no puede superar los 5.000 euros.

Por último, el número máximo de destinatarios a incluir en un envío es de 30, y el número de solicitudes realizadas por un cliente en un mismo mes, 60.