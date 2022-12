Ibai Llanos responde de manera contundente a Elded, el 'streamer' que había dicho que su trabajo "no tenía mérito"

El debate sobre quien merece ser nominado y premiado a Streamer del año en los ESLAND continúa con muchos creadores enfadados por no haber sido ni mencionados. El último ha sido el méxicano Elded, que ha desmerecido el trabajo de Ibai Llanos.

El vasco es el principal contendiente a llevarse el máximo galardón de la noche tras romper el récord de Twitch en 2022. Sin embargo, hay muchos que están en contra, porque opinan que él está a otro nivel y otros merecen el reconocimiento.

Elded comentando enfadado como se comparan los méritos, aseguró que Llanos lo único que hace es "sentarse delante de la cámara y hablar": "Ibai es bueno como creador de contenido, pero sin afán de ofender, estoy seguro de que en la mayoría de eventos no se encarga ni de prepararlo, ni de la idea, ni de todo detrás de cámaras. Lo hacen otros".

Ya van varios tik tokers que namas vieron un título de un artículo o de un video de salseo y ni intentan ver lo que de verdad dije… y yo soy el “Mexicano ardido” XD pic.twitter.com/m5d3ya3qpb — LG DED (@dedreviil) December 27, 2022

Unas palabras por la que inmediatamente fue criticado. Elded se quejó de que se habían sacado sus palabras de contexto, pero Ibai parece que no aceptó las disculpas.

Dijiste que lo único que hacía era sentarme delante de la cámara en mis eventos, Es normal que haya gente que se enfade. Si quieres un día te enseño a cómo organizo, pienso y hago los eventos. Y así cuando quieras pruebas a hacer uno en tu canal. — Ibai (@IbaiLlanos) December 28, 2022

"Dijiste que lo único que hacía era sentarme delante de la cámara en mis eventos. Es normal que haya gente que se enfade", le respondió por Twitter; "Si quieres un día te enseño a cómo organizo, pienso y hago los eventos. Y así cuando quieras pruebas a hacer uno en tu canal".

Luego en directo, se lamentó de que todo el mundo está "muy tenso" con las nominaciones. "No te parezco streamer, lo acepto. No quieres que gane, lo acepto. Lo acepto todo. No quiero discutir. Cada uno piensa lo que quiere", se quejó, asegurando que "se está haciendo un lío tremendo": "Me siento como Zapatero, haciendo campaña. Al final me voy a creer hasta yo que no soy streamer".

También aseguró que habló por privado con Elded, que le pidió que viera el vídeo completo. "El contexto era peor, pero no me quiero enfadar con él. No me cae ni mal, somos amigos y si quiere que venga a La Velada".