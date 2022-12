Josema Yuste: "Hay gremios con los que antes hacías humor y no pasaba nada. La raza negra, los homosexuales..."

Josema Yuste visitó el plató de Horizonte para hablar sobre la evolución de los límites en el humor y el papel que juegan las redes sociales en la actualidad.

"Ha bajado cinco o seis peldaños respecto a hace 25 o 30 años", respondió el cómico a la pregunta de Iker Jiménez sobre la línea roja del humor. "Hay gremios actualmente con los que no puedes hacer humor, es muy complicado. Antes sí podías hacerlo y no pasaba nada. Como la raza negra, los homosexuales... Hacías humor de una forma blanca y no pasaba nada", explicó Yuste.

"Yo he visto gays entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti", justificó, según su criterio. "Tengo mis principios para no hacer ciertas cosas y el resto me importa un carajo", añadió.

Sobre el tema de las redes, aseguró: "Me dan igual, porque no estoy en ellas. Tienen más parte negativa que positiva. Tiene mucho positivo y tiene muchísimo negativo, tanto que hay gente que llega a suicidarse, a volverse loca, a entrar en depresión… Por el qué dirán".

Además, añadió: "Antes el qué dirán era la vecina, un primo tuyo, un cuñado… Y no te llegaba porque no había redes sociales. Se vivía de una forma más saludable, menos contaminada. Estamos muy contaminados por la opinión de los demás y muy mediatizados", opinó.

Sus palabras han levantado ampollas en las redes sociales, donde muchos usuarios han querido dar su opinión.

Att: Josema Yuste:

1) No soy un gremio, soy una persona.

2) Por culpa de tus chistes, viví señalado, humillado y ridiculizado durante años.

3) Desde tu situación de “privilegio”, lo mínimo que podrías hacer es pedir perdón y deconstruirte.

4) Cállate, tu negacionismo mata.

5) 🖕🏽 — Diego de la Viuda (@DiegodelaViuda) December 24, 2022

Cada vez que Josema Yuste dice que no le dejan usar “maricón” (la palabra, el concepto) en su humor me dan ganas de decirle que el día que Millán Salcedo cante ‘Maricón de España’ en el Orgullo será HISTORIA. Y maravilla. Que, mira tú qué cosas, a él si “le dejamos”. — Alberto Rey (@Albertoenserie) December 24, 2022

Josema Yuste, entrevistado por Iker Jiménez, diciendo que ya no se puede hacer chistes de homosexuales llamándolos maricones, ni de negros o mujeres maltratadas, mientras otros los hacen con el hijo de Dios pero no se atreven a hacerlos con el de Mahoma.

El facherío está desatado — Jesk Rey (@Jesk_Rey) December 22, 2022