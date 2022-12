El Ayuntamiento de Barcelona insta al Govern a abrir más salas de venopunción porque el 10% de usuarios entran en tratamiento

El Ayuntamiento de Barcelona ha instado al Govern de la Generalitat a abrir más salas de venopunción en Cataluña y extender el modelo de la ciudad de atención integral a las drogodependencias: "Barcelona ha hecho los deberes", ha defendido la concejal de Salud, Gemma Tarafa.

En rueda de prensa este viernes, la titular municipal de salud ha detallado que Cataluña ya cuenta con una red de Centros de Atención y Seguimiento a las drogodependencias, y ha dicho que hay que incorporar en ellos un espacio de reducción de daños para que personas que "no pueden o no quieren dejar de consumir" no lo hagan en la calle, además de darles atención social y sanitaria.

La concejal de Salud de Barcelona, Gemma Tarafa, ha avalado en rueda de prensa este viernes la utilidad de las salas de consumo supervisado porque el 10% de las personas que entran dan el paso de hacer un tratamiento y ha pedido que se amplíen los espacios de venopunción en el resto de Cataluña, en tanto que un 23% de los usuarios en Barcelona provienen de fuera de la ciudad.

Tarafa ha detallado que la ciudad cuenta con 10 de estos espacios y en el resto de Catalunya hay cuatro: dos en el área metropolitana Sant Adrià de Besòs y Badalona (Barcelona), una en Constantí (Tarragona) y otra en Lleida: el 71% están en la ciudad de Barcelona, ha apuntado la concejal.

También ha defendido la función del centro de acogida a personas sin hogar con adicciones, un lugar de carácter temporal pero que permite incrementar la autonomía de las personas drogodependientes que viven en la calle.

La edil responsable de la Salud Pública en la ciudad ha explicado que ya ha trasladado esta petición a sus homólogos autonómicos y, según ella, la actuación no es tanto un tema económico como de tener tiempo para mirarlo y trabajarlo de forma conjunta con los municipios implicados.

"Es casi imposible abordar una drogodependencia estando en la calle", según la directora de Promoción de Salud de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), Maribel Pasarín, que ha dicho que el entorno vecinal del equipamiento no ha sufrido consecuencias de los miedos --en sus palabras-- planteados en su apertura y que, por ejemplo, una escuela cercana ha aumentado la matriculación.

Acogida

En este sentido, el centro acoge a personas que, por su condición de drogodependientes, no tienen acceso a otros recursos para el sinhogarismo, e incide en situaciones para mejorar otras desigualdades como las problemáticas judiciales, la salud mental o los procesos migratorios frustrados.

El director de Drogas y Salud de la Asociación Bienestar y Desarrollo --entidad que gestiona el recurso--, Josep Rovira, ha avisado de que este consumo "es una herramienta de supervivencia cuando estás en la calle" y ha reivindicado que el centro de acogida es capaz de poner en contacto a estas personas con los distintos recursos.

El centro tiene una lista de espera dinámica dada la situación inestable de las personas sin hogar, y puede estar en torno a los 4 y 5 meses, un tiempo que es mucho menor en el caso de las mujeres: los usuarios del centro son, en un 85%, hombres y, en un 15%, mujeres.

Sin embargo, Josep Rovira ha matizado que esto no quiere decir que haya menos mujeres drogodependientes sin hogar, sino que antes de exponerse a la calle optan por alojamientos "inestables o inseguros".